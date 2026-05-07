Milena passa noite na casa de Marina Sena e Juliano Floss em São Paulo - Reprodução / Instagram

Milena passa noite na casa de Marina Sena e Juliano Floss em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 13:01

Rio - A amizade criada no "BBB 26" segue firme fora da casa. Milena aproveitou a passagem por São Paulo, onde cumpre compromissos profissionais, para visitar Juliano Floss e acabou vivendo uma verdadeira “festa do pijama” ao lado do influenciador e de Marina Sena.



Durante o encontro, a vice-campeã do reality da Globo conheceu a cantora pessoalmente e não escondeu a empolgação. Assim que encontrou Marina, Milena disparou elogios: “Oi, Marina, tudo bem? Gente, ela é muito gata. Deixa eu te observar melhor: o que você fez no cabelo?”



Marina Sena recebeu a ex-BBB de forma carinhosa e respondeu: “Bem-vinda! Que bom que você está aqui”.



Em outro momento da noite, Milena apareceu ao lado de Juliano Floss em um vídeo gravado no espelho e comemorou a visita: “Se você não acreditou, eu estou aqui na casa da Marina e do Juliano! Estou muito feliz”. Juliano também entrou na brincadeira e comentou sobre a hospedagem da amiga: “Noite do pijama, Tia Milena vai dormir aqui hoje. ‘Eterno’ é para sempre”.

Nas redes sociais, os três ainda compartilharam registros dançando juntos e aproveitando a noite com direito a rabada preparada para o jantar. Confira:



