Carolina Dieckmmann inicia as gravações de 'A Viagem' - Reprodução do Instagram

Carolina Dieckmmann inicia as gravações de 'A Viagem'Reprodução do Instagram

Publicado 07/05/2026 11:04

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, iniciou as gravações do filme "A Viagem", em que interpretará Diná, nesta quarta-feira (6), e revelou uma curiosidade dos bastidores, no Instagram Stories, nesta quinta (7). A atriz mostrou um 'risco iluminado' no céu e comentou que acredita ter sido uma "benção".

"Ontem, enquanto eu gravava minha primeira cena, apareceu esse risco iluminado no céu. Deve ser aquele efeito da fumaça do avião; mas para mim foi benção. A gente só vê o que tem dentro!", escreveu.

Para viver Diná, personagem interpretada por Christiane Torloni na versão original da novela, em 1994, Carolina fez uma transformação radical no visual. Ela escureceu os fios e deixou as madeixas bem curtinhas.

Para quem não lembra, a trama da novela gira em torno do romance entre Diná e Otávio, atravessado por elementos espirituais. O enredo ganha tensão com a presença de Alexandre, irmão da protagonista, que, após tirar a própria vida na prisão, retorna como um espírito obsessor determinado a se vingar daqueles que considera responsáveis por seu destino.