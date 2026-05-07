Marciele se tornou cidadã do Amazonas e recebeu a a Medalha Ruy Araújo - Reprodução/Instagram

Marciele se tornou cidadã do Amazonas e recebeu a a Medalha Ruy AraújoReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 18:42

Rio - Nesta quinta-feira (07), Marciele Albuquerque recebeu oficialmente o título de Cidadã Amazonense e a Medalha Ruy Araújo, uma das maiores honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso festejou a conquista.

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"Ocupar esse lugar, 16 anos depois de eu chegar em Manaus para tentar a vida com uma rede e muitos sonhos, é de uma gratidão enorme. Foi ainda melhor do que eu imaginava. Aquela menina do interior da Amazônia, de Juruti, lá no Pará, que via Manaus como uma porta aberta para os sonhos, encontrou no Amazonas muito mais do que sonhou viver", disse ela.

Ao longo dos últimos anos, a influenciadora levou pautas ligadas à floresta, povos originários e sustentabilidade para espaços internacionais como ONU, Climate Week NYC e COP 29, além de usar sua visibilidade nacional para fortalecer artistas, artesãos e narrativas amazônicas.

"Que bom que a arte, cultura, a dança e o Boi Caprichoso me proporcionaram tudo isso. As lutas continuarão as mesmas, meu trabalho é ocupar lugares com a minha arte e sendo um corpo político. Agora, com mais visibilidade, chegaremos em mais lugares. Sempre eu, meu boi Caprichoso e meu povo", afirmou.