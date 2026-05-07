Rio - Virginia Fonseca, de 27 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (7) ao compartilhar uma publicação sobre relacionamentos saudáveis. O post veio logo após a influenciadora desmentir especulações de que estaria enfrentando uma crise no namoro com Vini Jr., de 25.
O vídeo mostra dois pinguins juntos: enquanto um aparece descontrolado e “pegando fogo”, o outro permanece sereno. Em seguida, o personagem mais calmo abraça o companheiro, que também se tranquiliza. A mensagem da publicação destacava “o poder de uma relação segura”.
A postagem repercutiu entre os seguidores por surgir em meio aos comentários sobre um possível afastamento entre Virginia e o atacante do Real Madrid. Na quarta-feira (6), a apresentadora já havia negado qualquer problema na relação.
Durante uma conversa com fotógrafos, Virginia foi questionada sobre o namoro com o atleta e garantiu que os dois continuam juntos.
“Continua, gente, tá tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu tô lá em Madri com ele”, declarou a influenciadora, revelando que pretende viajar em breve para a capital espanhola, onde Vini Jr. vive atualmente.