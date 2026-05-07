Luisa Périssé rebate comentário homofóbico sobre mãe - Reprodução/YouTube

Luisa Périssé rebate comentário homofóbico sobre mãeReprodução/YouTube

Publicado 07/05/2026 11:43 | Atualizado 07/05/2026 13:58

Rio – Filha da atriz Heloísa Périssé, Luísa Périssé criticou o comentário homofóbico direcionado à sua mãe, realizado por internauta nas redes sociais, durante uma participação no podcast "Like ou flop. A postagem fazia referência a notícia do início do namoro da artista com a diretora Letícia Prisco.

O apresentador Victor Meyniel mostrou para ela o print do comentário, que dizia "que fase", e perguntou à Luísa se era "like ou flop", ou seja, legal ou um fracasso. Para ela, a colocação no internauta representa um crime, “Flop, com certeza… Devia ser presa por homofobia", disparou a atriz, no podcast, no dia 29 de abril.



Ela, ainda, celebrou a mãe: "Ela é tudo, maravilhosa. Eu quero que ela seja feliz. Ela estando feliz, eu fico mais ainda". Quando questionada sobre a namorada de Heloísa, a Luísa mandou um recado para ela: "Letícia, beijo. É uma fofa".



Heloísa, de 59 anos, teria se aproximado da diretora nos bastidores da segunda temporada do programa “Tem que Suar” em 2024, e desde então teriam começado o relacionamento.



