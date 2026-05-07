Thyane Dantas - Reprodução do Instagram

Thyane DantasReprodução do Instagram

Publicado 07/05/2026 08:49

Rio - Thyane Dantas relembrou o início do relacionamento com Wesley Safadão, em 2012, e considerou o momento "desafiador", já que na época foi apontada como a pivô da separação do artista com Mileide Mihaile. A influenciadora digital também falou sobre o breve término com o cantor, em 2014, depois do nascimento da primeira filha deles.

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"Eu e Wesley não tivemos ali no início um relacionamento tranquilo. Pelo contrário, foi muito desafiador. A gente tinha tudo pra não estar juntos, tudo pra cada seguir rumos diferentes", afirmou ela em entrevista ao podcast "A Vida é Delas", do Diário do Nordeste.

"No momento que estávamos separados, ele pediu para que a gente tentasse mais uma vez. E eu falei 'o resultado disso eu já sei, não tem como dar certo, a não ser que a gente coloque Deus no centro da nossa vida'. E foi a partir dessa decisão que nós passamos a ter o entendimento do que que é o casamento, aliança e família. Às vezes, a gente escuta muita coisa e acha que sabe, quando na verdade o manual que diz tudo, que é a bíblia, a gente está deixando de ler e de entender aquilo que Deus já determinou como que as coisas devem ser", acredita.

Safadão e Thyane oficializaram a união em 2016. Os dois tem dois filhos, Ysis, 9 anos, e Dom, que tem 6 anos. O cantor ainda é papai de Yhudy, fruto do relacionamento anterior com Mileide.