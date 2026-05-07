Clarice Falcão admite arrependimento por vídeos do Porta dos Fundos - Reprodução / Instagram

Clarice Falcão admite arrependimento por vídeos do Porta dos Fundos Reprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 08:46 | Atualizado 07/05/2026 13:43

Rio - A atriz e cantora Clarice Falcão revelou que se arrepende de alguns vídeos produzidos durante sua passagem pelo "Porta dos Fundos". Integrante da formação original do canal, ela participou do projeto entre 2012 e 2015.



A declaração aconteceu durante participação no podcast "Por Trás da Porta", apresentado por João Vicente de Castro, ex-colega de elenco e também fundador do grupo de humor. Na conversa, Clarice comentou que parte dos conteúdos produzidos na época “envelheceu mal”.



“O tempo passou e tem coisas que ficaram velhas, que envelheceram. Não fomos só nós”, afirmou, em tom de brincadeira.



Entre os exemplos citados pela artista está um esquete estrelado ao lado de Gigante Leo, ator com nanismo. No vídeo, intitulado "Arte Moderna", o personagem aparece preso a uma tela em branco, enquanto a personagem de Clarice tenta vender a obra para um casal.



Ao rever as imagens durante o podcast, a atriz reagiu com surpresa. “Gente, é muito pior do que eu lembrava. Muito, muito pior do que eu lembrava. E olha que eu já lembrava como sendo ruim”, disse.



Durante a conversa, João Vicente contou que o canal chegou a enfrentar um processo judicial por causa do conteúdo. “Fomos processados, com razão”, comentou o apresentador.



Clarice então questionou o desfecho da ação. “Com toda razão. E perdeu [o processo]?”, perguntou. “Ganhamos”, respondeu João Vicente. “Sem razão!”, completou a atriz, aos risos.

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