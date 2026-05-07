José Loreto e o sósia Lorran Galdino - Roberto Filho / Brazil News

José Loreto e o sósia Lorran GaldinoRoberto Filho / Brazil News

Publicado 07/05/2026 10:59

Rio - O encontro entre José Loreto e seu sósia viralizou fora das redes sociais e chegou ao tapete vermelho. Na noite desta quarta-feira (6), o ator apareceu acompanhado de Lorran Galdino na pré-estreia do filme "O Rei da Internet", no Kinoplex Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

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Os dois chamaram atenção pela semelhança física e também pela escolha dos figurinos. Loreto e Lorran surgiram com produções idênticas: calça preta, camiseta preta e camisa verde por cima. A dupla posou junta para fotos na sessão VIP do longa estrelado por João Guilherme.Mais cedo, Loreto compartilhou nas redes sociais um vídeo do primeiro encontro presencial entre os dois. “O encontro aconteceu! Lorran está na área! Lorran está no Rio! Aguardem os próximos capítulos…”, escreveu o ator.No vídeo, José Loreto aparece abraçando Lorran e brinca com a situação inusitada. “Isso podia ser a história de um filme... de uma série... de uma novela... mas é uma história real, de um encontro inesperado”, afirmou.A aproximação entre os dois começou depois que Lorran viralizou nas redes pela semelhança com o artista. Após pedir ajuda aos seguidores para encontrá-lo, Loreto realizou uma chamada de vídeo com o rapaz e comentou as coincidências entre eles. “Queria entender um pouco de você, da onde você veio. Você me falou que nasceu em Itaboraí. Eu sou de Niterói”, declarou o ator durante a conversa. “É encostado”, respondeu Lorran, em tom descontraído.Na sequência, Loreto brincou sobre a aparência dos dois: “Estou preocupado. Quem é teu pai e tua mãe?”. Os dois ainda fizeram um print da chamada para mostrar aos seguidores o quanto se parecem.