Maria Gadú e Ana Paula Popi - Reprodução/Instagram

Maria Gadú e Ana Paula PopiReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 21:04

Rio - Maria Gadú comemorou o aniversário da mulher, Ana Paula Popi, com uma homenagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (7). A cantora publicou uma série de fotos com a artista plástica e a filha do casal, Alice, de 3 anos.

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"Amor, meu grande amor! Feliz aniversário! Tá sendo muito lindo viver a vida com você. Observar o tempo, construir caminhos, casa, sonhos. Sorrir e dançar! Desejo tudo grandão pra você, as coisas boas, os sentimentos nobres, a maciez do vento. Que você sorria todos esses seus dentes lindos!! Te amo. Te amamos", declarou a artista.

Nos comentários, Ana Paula retribuiu a mensagem apaixonada da companheira. "Amor da minha vida, melhor que um pão na chapa com saída de requeijão! Te amo tanto, obrigada pela vida compartilhada! Agora vou comer esse brunch PERFEITO que fez pra nós! Te amo amo amo amo".