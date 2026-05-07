Bento Ribeiro diz que foi 'perseguido' por Marcos Mion na MTV - Reprodução / Instagram

Bento Ribeiro diz que foi 'perseguido' por Marcos Mion na MTVReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 07:57

Rio - Bento Ribeiro afirmou que viveu uma relação conturbada com Marcos Mion nos bastidores da antiga MTV Brasil. Em entrevista ao programa "Pânico", da Jovem Pan, exibida nesta terça-feira (5), o humorista disse que se sentiu “perseguido” pelo apresentador durante os anos em que trabalharam na emissora.

Segundo Bento, o clima ruim começou porque Mion esperava um tratamento diferente por parte dele dentro da MTV. “Existe uma síndrome de Capitão Pátria rolando ali [com o Mion], mas eu não detesto ele. Sabe o que aconteceu? Quando fui trabalhar na MTV, ele esperava uma espécie de reverência por parte minha”, declarou, em referência ao personagem da série "The Boys".

O humorista também contou que, na época, não acompanhava a programação da emissora e, por isso, não tinha uma ligação com a trajetória de Mion. “Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, e quem morava no Rio não assistia nada de MTV, não tinha nada, praticamente. Então, quando vim trabalhar, eu realmente não o conhecia. Conhecia, óbvio, mas não era nenhum tipo de fã, não era uma referência pra mim”, afirmou.

De acordo com Bento, a falta dessa admiração teria causado desconforto entre os dois ao longo dos anos. “Achava que ele queria esse tipo de reverência, e quando isso não foi encontrado, sinto que sofri uma espécie de perseguição que durou anos e não podia revidar”, completou.

Bento Ribeiro integrou a MTV Brasil entre 2009 e 2013. No período, apresentou o programa Furo MTV ao lado de Dani Calabresa e também participou do Comédia MTV, atrações que marcaram a fase final da emissora na TV aberta.

Já Marcos Mion construiu uma das trajetórias mais conhecidas da MTV Brasil. O apresentador comandou programas como Supernova e deixou o canal em 2009. Depois, seguiu para a Record TV

, onde apresentou o Legendários e A Fazenda. Desde 2021, está à frente do Caldeirão com Mion, exibido pela TV Globo