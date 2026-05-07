Luis Roberto - Reprodução do Instagram

Luis RobertoReprodução do Instagram

Publicado 07/05/2026 06:32





"Quarta semana! Vencemos metade do caminho! Seguimos firmes. E agradecendo a profusão de carinho, a dedicação dos profissionais e a fé de todos!", escreveu ele, que não participará das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo. Rio - Luis Roberto atualizou o estado de saúde através de uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (6). O narrador comentou que já está na quarta semana de tratamento contra a neoplasia na região cervical e agradeceu o carinho que tem recebido dos profissionais da saúde."Quarta semana! Vencemos metade do caminho! Seguimos firmes. E agradecendo a profusão de carinho, a dedicação dos profissionais e a fé de todos!", escreveu ele, que não participará das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo.

Vários famosos reagiram à publicação e enviaram energias positivas a Luis. Bora seguir firme, meu amigo!", comentou Ana Maria Braga. "Notícia maravilhosa amigo", afirmou Serginho Groisman. "Já deu tudo certo amigo", declarou Déa Lúcia. "Deus na frente, meu amigo. Já deu tudo certo", torceu Neguinho da Beija-Flor.

"Bora! Firme! Todo dia estás nas minhas orações e melhores energias!", disse a apresentadora Mariana Gross. "Vibrando com vocês a cada semana de vitória !! Pra cima, amigo", comentou Karine Alves. "Você merece todo esse carinho, amigo. Que tudo corra bem!", desejou a jornalista Flavia Oliveira.







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A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). Luis Roberto revelou que foi diagnosticado com a doença no último dia 7 de abril, após exames de rotina.