Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa da UFPA - Reprodução / Instagram

Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa da UFPA Reprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 15:01

Rio - A atriz Dira Paes recebeu, nesta quinta-feira (7), o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Pará. A homenagem foi entregue durante cerimônia realizada no Centro de Eventos Benedito Nunes, no campus Guamá, em Belém.



Considerada a maior honraria concedida pela universidade, a distinção teve aprovação unânime do Conselho Universitário. A proposta partiu do curso de Cinema e Audiovisual da instituição, que destacou a trajetória artística de mais de quatro décadas da atriz paraense, além de sua atuação em pautas ligadas ao meio ambiente, aos direitos humanos e à valorização das identidades amazônicas.



Natural de Abaetetuba, no Pará, Dira se tornou a primeira profissional das artes cênicas a receber o título na história da UFPA. Para a universidade, o reconhecimento reforça a relevância das artes como espaço de produção de conhecimento e transformação social.



O título de Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que, mesmo fora do ambiente acadêmico, tenham contribuído de forma significativa para a sociedade, a ciência, a educação ou as artes.