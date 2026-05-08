Malévola se revolta após denúncia de Jojo Todynho e ameaça deixar o Brasil - Reprodução / Instagram

Malévola se revolta após denúncia de Jojo Todynho e ameaça deixar o BrasilReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2026 09:49 | Atualizado 08/05/2026 11:13

Rio - A influenciadora digital Malévola voltou a se pronunciar sobre a disputa judicial com Jojo Todynho e afirmou que teme uma possível prisão após receber duas intimações relacionadas a uma nova denúncia feita pela cantora. O desabafo aconteceu na noite desta quinta-feira (7), pouco antes de a criadora de conteúdo embarcar para Dubai.

Nos stories do Instagram, Malévola contou que precisou comparecer à delegacia antes da viagem internacional e demonstrou revolta com a situação. Segundo ela, o conflito entre as duas ainda está longe de um desfecho.

“Gente, eu tô indo agora pra viajar para Dubai. Eu tô muito chateada, muito, muito, muito mesmo. Eu já falei onde que tava tudo resolvido, mas se quer guerra, terá! A pessoa me conhece e sabe como eu sou. Quer continuar me infernizando, quer continuar me perseguindo? Continua, mas não esquece que vou fazer tudo de novo, posso ser presa o que for”, declarou.

Na sequência, a influenciadora afirmou que existe uma tentativa de prejudicá-la judicialmente. “Tive que aparecer na delegacia para resolver um negócio sério, tem uma pessoa tentando me prejudicar em um nível muito grande, mas isso não vai ficar assim. Se quer guerra, terá! Minha advogada já está resolvendo tudo”, disse.

Já no aeroporto, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Malévola afirmou que recebeu duas intimações ligadas a uma denúncia de perseguição feita por Jojo Todynho, cujo nome de batismo é Jordana Gleise de Jesus Menezes. A influenciadora também declarou que cogita não retornar ao Brasil caso a situação evolua para um pedido de prisão.

“Eu não tô bem, recebi dois mandatos de intimação de Jordana Gleise Maronttinni, se virar mandato de prisão, porque eu persegui ela, eu não volto pro Brasil. A Justiça no Brasil é falha, eu não volto pro Brasil, não tô brincando. Eu vou perseguir ela no inferno, eu não estou brincando”, afirmou.

Em outro trecho da live, Malévola voltou a atacar a cantora com ofensas. “Chegou no meu Whatsapp dois mandatos de intimação, mas ela me aguarda! Quem começou com essa briga foi essa desgraçada, eu não quero saber, ela é uma safada! E se eu tiver que voltar pra Dubai eu acabo com essa p*ta, eu acabo!”, disparou.