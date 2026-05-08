Padre Marcelo RossiReprodução/TV Globo
A postagem rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a comentar a recuperação do religioso e compartilhar experiências pessoais. "Padre, o Sr. é inspiração, exemplo de que quem está com Deus consegue superar tudo!", escreveu uma seguidora. Outra comentou: "Grande padre Marcelo, Deus te abençoe sempre! Saúde!".
Nos comentários, também houve relatos emocionados de pessoas que enfrentam a doença. "Muito bem, a depressão quase me matou. Mas agora estou vencendo ela. Perder meu filho me deixou pior, mas Deus tem me levantado, e me ajudou a voltar a treinar", publicou uma internauta.
A imagem antiga resgatada pelo religioso é de 2016, fase em que sua perda de peso chamou atenção do público. Com 1,95 m de altura, Padre Marcelo Rossi chegou a pesar 60 kg no auge da depressão. Já a foto atual foi feita nos bastidores do programa "Bom Dia Cidade", da EPTV, afiliada da Globo no interior paulista, durante sua passagem por Campinas para divulgar o livro "Pílulas de Fé e Sabedoria".
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