Padre Marcelo Rossi - Reprodução/TV Globo

Padre Marcelo RossiReprodução/TV Globo

Publicado 08/05/2026 09:00

Rio - Padre Marcelo Rossi usou as redes sociais para abrir novamente o debate sobre saúde mental ao compartilhar uma comparação entre duas fotos: uma atual, aos 58 anos, e outra registrada em 2016, período em que enfrentava o momento mais grave da depressão.

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Na publicação feita no Instagram, o religioso apareceu em uma imagem recente, e em outra mais antiga, quando estava visivelmente mais magro. Ao resgatar o registro, ele aproveitou para reforçar a importância do tratamento da doença e do cuidado integral com a saúde. "A depressão não é frescura, e tem cura. A importância do tripé (corpo, mente e espírito). E o intercâmbio dos médicos de corpos, de mente e de almas!", escreveu na legenda.

O padre também destacou a prática de atividade física ao comentar a fase atual. "Treino abençoado por Jesus", afirmou. Ao fim da publicação, ainda deixou um questionamento aos seguidores: "Vocês estão se cuidando?!"



A postagem rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a comentar a recuperação do religioso e compartilhar experiências pessoais. "Padre, o Sr. é inspiração, exemplo de que quem está com Deus consegue superar tudo!", escreveu uma seguidora. Outra comentou: "Grande padre Marcelo, Deus te abençoe sempre! Saúde!".



Nos comentários, também houve relatos emocionados de pessoas que enfrentam a doença. "Muito bem, a depressão quase me matou. Mas agora estou vencendo ela. Perder meu filho me deixou pior, mas Deus tem me levantado, e me ajudou a voltar a treinar", publicou uma internauta.



A imagem antiga resgatada pelo religioso é de 2016, fase em que sua perda de peso chamou atenção do público. Com 1,95 m de altura, Padre Marcelo Rossi chegou a pesar 60 kg no auge da depressão. Já a foto atual foi feita nos bastidores do programa "Bom Dia Cidade", da EPTV, afiliada da Globo no interior paulista, durante sua passagem por Campinas para divulgar o livro "Pílulas de Fé e Sabedoria".