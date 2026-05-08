Luciana Gimenez, Lucas Jagger e Mick Jagger; e a apresentadora com Lorenzo e Marcelo de Carvalho - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez, Lucas Jagger e Mick Jagger; e a apresentadora com Lorenzo e Marcelo de Carvalho Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 21:41 | Atualizado 08/05/2026 21:52

Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, falou sobre a vida financeira e rebateu comentários envolvendo a criação dos filhos. Em entrevista ao canal de Maya Massafera no YouTube, a apresentadora afirmou que não recebe pensão e explicou como funciona a divisão de despesas com Lorenzo, de 15 anos, fruto do antigo casamento com Marcelo de Carvalho.

Segundo Luciana, os custos relacionados ao adolescente são compartilhados entre ela e o empresário, ex-presidente da RedeTV!. A apresentadora também destacou que o filho mais velho, Lucas Jagger, de 26 anos, já tem independência financeira.

“Vi uma pessoa falando: ‘Tem pensão’. Meu filho tem 26 anos, trabalha, não é uma criança. Ainda mais que na Europa as pessoas acreditam em maioridade e que cada um corre atrás do seu. E do meu filho pequeno, eu arco com metade das despesas. Então, não só não tenho uma pensão como as despesas são divididas”, declarou.

Durante a conversa, Luciana também comentou sobre os julgamentos que recebe nas redes sociais e criticou comentários que associam sua carreira aos relacionamentos que teve ao longo da vida, como o antigo namoro com Mick Jagger, pai de Lucas.

“As pessoas têm mania de diminuir as mulheres. Nunca é porque você tem talento. Ninguém faz nada por muito tempo se a pessoa não é boa. E nunca falam do homem. O homem não está lá por causa de uma mulher ou porque casou com alguém”, afirmou.

A apresentadora ainda ressaltou sua trajetória profissional e disse que sempre trabalhou para conquistar independência financeira. “Trabalho desde os 16 anos. Nunca terceirizei a minha sobrevivência financeira”, completou.