Ivy Moraes comunicou falecimento do pai nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Ivy Moraes comunicou falecimento do pai nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 19:57

Rio - Ivy Moraes usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para lamentar o falecimento do pai. A ex-integrante do "BBB 20" compartilhou um registro em preto e branco ao lado do familiar e relembrou momentos importantes vividos por eles.

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"Ontem disparado foi o dia mais triste da minha vida. Tive tanta esperança de tudo ficar bem, mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que temos o dia de chegar e o dia de partir. Pai, meu coração se despedaça em saber que não te terei mais aqui", iniciou o texto.

A Inflenciadora comentou sobre a maneira que o genitor demonstrava carinho e preocupação com ela. "Quem vai lotar o meu direct com mensagens fofinhas?! Quem vai me dar os conselhos mais assertivos?! Quem vai acreditar na minha marca como você acreditava?! Quem vai me contar as mesmas histórias repetidas vezes?! E eu prestava atenção como se estivesse ouvindo pela primeira vez".

"A saudade será eterna, mas agora preciso acreditar que você está em um lugar muito melhor, com a vó, com o vô e com a Meg, sua cachorrinha, que você tanto amava. Como pode um homem tão 'rústico' e tão doce ao mesmo tempo, você deixou marcas por onde passou, com seu jeito único, intenso, teimoso e com sua gargalhada mais gostosa do mundo", completou a ex-BBB.

Ivy desabafou sobre como seguir a vida com a ausência física do familiar. "Um pedaço meu foi embora, mas ainda sim tem muito de você em mim, Pai, e aqui dentro você seguirá vivo. Te amo hoje e sempre", finalizou.

Nos comentários, ela recebeu mensagem de apoio do namorado, Arthur Picoli. "Meus sentimentos amor. Deus há de confortar o coração de toda a família. Seu pai está cheio de orgulho de você!! Passaremos por isso juntos", afirmou ele.