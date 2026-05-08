Empresário se declara para Gracyanne Barbosa com foto do casal na academia - Reprodução Instagram

Empresário se declara para Gracyanne Barbosa com foto do casal na academiaReprodução Instagram

Publicado 08/05/2026 17:30

Rio - Gabriel Cardoso, de 35 anos, compartilhou uma declaração apaixonada para Gracyanne Barbosa, de 42, nesta sexta-feira (8). Nas redes sociais, o empresário publicou uma foto ao lado da influenciadora durante um treino na academia e falou sobre a conexão entre os dois.



Na legenda da postagem, Gabriel destacou a parceria e o apoio mútuo no relacionamento. “Ela é forte onde eu sou fraco, eu sou forte onde ela é fraca… E isso não é sobre treino. Você chegou, melhorou tudo e nunca mais saiu. Pois fique, aqui é seu lugar. Te amo”, escreveu.

Ao que Gracy respondeu: "Você chegou e transformou tudo. Te admiro, te amo e aprendo todos os dias com você. No seu peito é onde me sinto completa e segura".



O clique romântico repercutiu entre os seguidores do casal, que deixaram uma série de comentários carinhosos na publicação. “Apaixonada em vocês”, comentou uma internauta. “Tão perfeitos que parece até IA”, brincou outra. “Lindos!!”, escreveu mais uma fã.



Alguns seguidores também aproveitaram a postagem para elogiar Gracyanne e desejar felicidade ao casal. “Cuide bem dela”, pediu uma seguidora nos comentários.