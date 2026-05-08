Empresário se declara para Gracyanne Barbosa com foto do casal na academiaReprodução Instagram
Na legenda da postagem, Gabriel destacou a parceria e o apoio mútuo no relacionamento. “Ela é forte onde eu sou fraco, eu sou forte onde ela é fraca… E isso não é sobre treino. Você chegou, melhorou tudo e nunca mais saiu. Pois fique, aqui é seu lugar. Te amo”, escreveu.
O clique romântico repercutiu entre os seguidores do casal, que deixaram uma série de comentários carinhosos na publicação. “Apaixonada em vocês”, comentou uma internauta. “Tão perfeitos que parece até IA”, brincou outra. “Lindos!!”, escreveu mais uma fã.
Alguns seguidores também aproveitaram a postagem para elogiar Gracyanne e desejar felicidade ao casal. “Cuide bem dela”, pediu uma seguidora nos comentários.
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