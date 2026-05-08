Jessilane e Sté Frick terminam namoroReprodução do Instagram

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Rio - Chegou ao fim o namoro de Jessi Alves, ex-participante do "BBB 22", e da produtora Sté Frick. O término da relação foi anunciado por elas através as redes sociais, sexta-feira (8). No comunicado publicado no Instagram, as duas, que estavam juntas há três anos, esclareceram que não houve briga e traição.  
"Não somos mais um casal. Foram mais de três anos, e quem acompanhou a gente sabe que foi uma história muito linda. A gente viveu momentos incríveis, construiu memórias, dividiu a vida, o trabalho, a família e nada disso se apaga. Mas a vida também é movimento. E às vezes, por mais que exista amor, carinho, respeito, a gente quer seguir caminhos diferentes, recalcular a rota. Não teve briga, traição ou qualquer outro desentendimento, só entendemos que seria melhor, nesse momento, cada uma viver a sua individualidade", diz a postagem. 
Jessilane pediu respeito em meio ao fim do relacionamento. "Quero pedir que vocês respeitem o nosso momento. O meu, e principalmente o da Frick, que sempre foi uma pessoa mais reservada. Independente de qualquer coisa, queremos o melhor uma para a outra. É um término da relação afetiva, mas não de tudo que construirmos até aqui. Seguimos uma na vida da outra, mas entendo esse novo formato". 
 
 
 
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