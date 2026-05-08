Simone Mendes reúne estrelas do sertanejo em gravação de audiovisual - Brazil News

Simone Mendes reúne estrelas do sertanejo em gravação de audiovisualBrazil News

Publicado 08/05/2026 07:13

Rio - Simone Mendes gravou o novo audiovisual, intitulado "Minhas Memórias", que revisita as referências da cantora e celebrar a trajetória dela na música, no Suhai Music Hall, em São Paulo, nesta quinta-feira (7), com direito a participações especiais. Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, Daniel e Luciano Camargo subiram ao palco e dividiram os vocais com a artista. Juntos, eles soltaram a voz na canção "Tocando em Frente", de Almir Sater e Renato Teixeira.







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Em outros momentos, a artista performou "Passou da Conta", com Bruno & Marrone, "Só Dá Você na Minha Vida", ao lado de Daniel, "Cada Volta é um Recomeço", com Luciano, e brilhou no palco com Chitãozinho & Xororó em "Cada Volta é um Recomeço". Leonardo também participou da gravação e cantou "Não Olhe Assim" com Simone.







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"Esse projeto é especial pra mim, porque ele carrega a minha história. São artistas que sempre fizeram parte das minhas memórias, que eu cresci ouvindo, me inspirando… e hoje poder dividir o palco com eles é um privilégio enorme", disse Simone. "Trazer esses grandes ídolos para esse momento da minha carreira é emocionante e gratificante. Nem, nos meus melhores sonhos, imaginava viver tudo isso", complementa.



