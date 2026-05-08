Xamã e Sophie Charlotte Victor Chapetta / Brazil News

Rio - Parte do elenco de "Três Graças", da TV Globo, estreou a turnê da novela - projeto musical inédito e aberto ao público -, no palco do Qualistage, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (7). Belo, Xamã, Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky entoaram sucessos do folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e encantaram o público. 
Xamã - Victor Chapetta / Brazil News
Belo e Sophie Charlotte - Victor Chapetta / Brazil News
Intérprete de Arminda, Grazi Massafera posou com Milena Moreira - Marco Moreira / Agência O Dia
Parte do elenco no show da turnê 'Três Graças' - Victor Chapetta / Brazil News
Gabriela Medvedovsky - Victor Chapetta / Brazil News
Letícia Spiller marcou presença na estreia da turnê 'Três Graças' - Marco Moreira / Agência O Dia
Xamã e Alana Cabral - Victor Chapetta / Brazil News
Intérprete de Misael, Belo surgiu com um novo visual na apresentação. Com os famosos fios platinados, o cantor soltou a voz na música "Perfeito Par", ao lado de Sophie, no remix de "Clareou" com Xamã, e se juntou ao amigo, Péricles, convidado especial, na canção "O Que é o Amor?". 
Protagonista da trama, Sophie Charlotte cantou "Proposta", "Perfeito Par", com Belo, e "Flor de Maio", ao lado de Xamã, seu ex-namorado. O término do namoro foi confirmado em fevereiro deste ano. 
Gabriela Medvedovsky, que dá vida à Juquinha, encantou ao som de "Relicário", tema de sua personagem e Lorena (Alanis Guillen). Já Alana Cabral, a Joélly, surpreendeu em "Bem Que Se Quis", com Xamã, e "Veludo Marrom". Pedro Novaes, o Leonardo, tocou bateria. Grazi Massafera, a vilã Arminda, subiu e performou ao lado de artistas que faziam referência à estátua das Três Graças. O show chegou ao fim com a energia lá no alto, ao som de "Clareou", e com o elenco em cima do palco.
Outros integrantes da novela, como Luiza Rosa, Túlio Starling, Gabriela Loran, Lucas Righi, Mell Muzzillo e Guthierry Sotero prestigiaram o espetáculo. No dia 15, a turnê chega a São Paulo. No mesmo dia, ela dará origem a um especial musical que será exibido logo após o último capítulo da trama na TV Globo. 
