Karoline Lima fala sobre julgamentos na web e desabafa sobre fase após acordo com Militão - Reprodução Instagram

Karoline Lima fala sobre julgamentos na web e desabafa sobre fase após acordo com MilitãoReprodução Instagram

Publicado 08/05/2026 16:34

Rio - Karoline Lima, de 30 anos, abriu o coração ao falar sobre os julgamentos que enfrenta desde que passou a expor sua vida nas redes sociais. A influenciadora foi a primeira convidada do “PodSemJuízo”, podcast apresentado por Gabriella Garcia, e comentou sobre as mudanças em sua postura diante da exposição pública e dos conflitos envolvendo Éder Militão, jogador do Real Madrid e pai de sua filha, Cecília, de 3 anos.

Durante o episódio divulgado no YouTube nesta quinta-feira (8), Karoline contou que, no início da carreira na internet, costumava compartilhar tudo com os seguidores. Segundo ela, a relação intensa com as redes acabou mudando após as polêmicas envolvendo o antigo relacionamento.

“Hoje em dia eu tento me cegar o máximo possível, porque antes a minha vida era realmente um livro aberto. Eu chorava, eu ria, eu contava minhas tristezas, as minhas raivas, dava nome aos bois e dava localização e tudo”, afirmou.

A influenciadora explicou que, com o passar do tempo, decidiu preservar mais a vida pessoal para evitar ataques e comentários negativos. “Hoje em dia eu sinto que me blindei muito mais, então eu falo e mostro o que me é confortável”, disse.

Karoline também relembrou o período em que enfrentou disputas envolvendo Militão. Gabriella Garcia, além de apresentadora do podcast, atuou como advogada da influenciadora durante o processo e é madrinha de Cecília.

Ao comentar a fase atual, Karoline destacou que os dois conseguiram chegar a um entendimento amigável em 2026, encerrando conflitos judiciais e pessoais que marcaram a relação.

“Todo mundo queria se atacar de alguma forma. Não tinha muita maturidade de nenhuma parte e acaba que gera confusão, gera intriga. Sempre foi muito genuíno tudo que a gente entrou em Justiça e tal. Na verdade, a gente nunca entrou em Justiça de nada. A gente só se defendeu”, declarou.

Segundo ela, a prioridade sempre foi garantir o melhor para a filha. “Eu não quero discussão, eu quero resolver, mas eu não quero resolver de qualquer forma porque eu quero o melhor para a minha filha”, afirmou.

Karoline ainda descreveu o sentimento após o fim dos conflitos como um grande alívio emocional. “Parece que tirei 300 kg das minhas costas”, contou. A influenciadora também revelou que todo o desgaste vivido durante o processo acabou afetando sua saúde emocional e física. “Chegar num ponto de resolver a maior disputa da minha vida me trouxe um transtorno”, concluiu.