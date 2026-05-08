Moacyr Franco causa polêmica ao puxar cabelo e beijar mulher em evento Reprodução / X
Moacyr Franco causa polêmica ao beijar mulher e puxar cabelo de fã em show
Cantor, de 89 anos, participou de um evento beneficente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, em SC
Anitta é confirmada pela FIFA em show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos
Cantora brasileira dividirá palco com Katy Perry, Lisa, Future e outros artistas em apresentação em Los Angeles
Manu Gavassi beija o noivo em show de Djavan
Cantora e Jullio Reis são pais de Nara, de 1 ano
Luciana Gimenez diz que os filhos não recebem pensão: 'Nunca terceirizei minha sobrevivência'
Apresentadora afirmou que divide as despesas do filho caçula e desabafou sobre julgamentos envolvendo sua trajetória profissional
Ex-BBB Ivy Moraes fala sobre morte do pai: 'Saudade será eterna'
Influenciadora se despediu do familiar em desabafo nas redes sociais
Cíntia Dicker mostra carrão de luxo que ganhou de Pedro Scooby: 'Amo'
Modelo compartilhou a surpresa nas redes sociais e agradeceu o presente dado pelo marido
Matheus, dupla com Kauan, assume erro em casamento: 'Caí em tentação'
Sertanejo fez desabafo sobre separação de Paula Aires
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.