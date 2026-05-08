Moacyr Franco causa polêmica ao puxar cabelo e beijar mulher em evento - Reprodução / X

Moacyr Franco causa polêmica ao puxar cabelo e beijar mulher em evento Reprodução / X

Publicado 08/05/2026 07:58

Rio - O ator, cantor e humorista Moacyr Franco, de 89 anos, virou assunto nas redes sociais após protagonizar momentos que dividiram opiniões durante um evento beneficente em Santa Catarina. O artista participou, na última terça-feira (5), do chá promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, em Brusque, no Vale do Itajaí.

Durante a apresentação, voltado ao público feminino, Moacyr interagiu com mulheres que estavam no palco e na plateia. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o artista aparece beijando algumas convidadas e também puxando o cabelo de uma mulher enquanto cantava.

O momento repercutiu rapidamente na internet e provocou reações divergentes entre os internautas. “Que horror… Estar com 89 anos não lhe dá o direito de fazer isso com uma mulher. Que cena horrível”, escreveu uma usuária. Outra comentou: “Vergonha alheia… Esses senhores perderam completamente a noção do ridículo”.

Por outro lado, parte do público saiu em defesa do artista. “Ele é maravilhoso! Brincalhão. O show dele é muito bom”, publicou uma fã.