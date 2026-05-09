Mell Muzzillo posa com decote longo e recebe elogios - Reprodução / Instagram

Mell Muzzillo posa com decote longo e recebe elogiosReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 22:48

Rio - Mell Muzzillo, de 20 anos, compartilhou nas redes sociais, na noite deste sábado (9), um compilado de registros esbanjando beleza. A atriz, então, recebeu uma enxurrada de elogios de outros famosos e de seguidores.

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A intérprete da personagem Maggye na novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, posou para cliques, em meio à natureza, usando vestido branco. O modelito, aberto nas costas e com decote longo, valorizou as curvas da artista.

Nos comentários da publicação, o namorado de Mell, o também ator Marcello Mello Jr., exaltou a amada. "Assim, cara... oh, enfim… minha", disse o protagonista da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay. "Deusa", elogiou Gabriela Loran, que também integra o elenco da mesma novela.

Os internautas também não pouparam elogios. "A Mell é tão linda que parece IA [Inteligência Artificial], gente. Sem defeitos algum", comentou uma admiradora. "Beleza que encanta", disse um seguidor. "Que mulher linda", opinou mais alguém. "Muito maravilhosa", expressou outra pessoa.