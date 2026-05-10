Vini Jr se declara para Virginia Fonseca no Dia das Mães - Reprodução / Instagram

Vini Jr se declara para Virginia Fonseca no Dia das MãesReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 09:30

Rio - Mesmo após rumores de crise, Vinícius Júnior demonstrou carinho publicamente por Virginia Fonseca neste domingo (10), Dia das Mães. O atacante do Real Madrid publicou uma homenagem para a influenciadora nas primeiras horas da manhã e movimentou as redes sociais.

fotogaleria

Primeiro, o jogador compartilhou uma mensagem dedicada à própria mãe. “Feliz dia das mães. Amo vocês”, escreveu. Pouco depois, Vini Jr também fez questão de homenagear Virginia. “Feliz dia das mães! Te amo!”, publicou o atleta.Virginia, que é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, repostou a declaração do jogador e respondeu de forma carinhosa. “Obrigada, meu amor! Te amo!”, escreveu a influenciadora ao compartilhar o story publicado pelo craque.A troca de mensagens acontece dias após especulações sobre um possível afastamento entre os dois. Nas últimas semanas, internautas passaram a apontar mudanças na interação do casal nas redes sociais, depois que Virginia deixou de comentar algumas publicações recentes do atacante e Vini Jr apagou uma foto ao lado da influenciadora.Apesar dos rumores, Virginia negou qualquer crise no relacionamento. Ao responder perguntas de seguidores recentemente, ela afirmou que “está tudo certo” entre os dois e contou que pretende viajar para Madri em breve para reencontrar o jogador.Nos últimos dias, Vini Jr também voltou a interagir com conteúdos publicados pela influenciadora. O atleta comentou uma postagem sobre a apresentação de Dia das Mães do filho caçula de Virginia, José Leonardo, com emojis apaixonados.