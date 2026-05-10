As irmãs Karina Sato e Sabrina Sato com as respectivas filhas, Manuela e Zoe Reprodução/Instagram
Já Sabrina Sato também participou da celebração escolar e publicou fotos ao lado de Zoe, da irmã, Karina Sato, e da sobrinha, Manuela. Apesar de estarem no mesmo evento, Sabrina e Duda não apareceram juntos nos registros divulgados nas redes sociais.
O ex-casal manteve a atenção voltada para a filha durante a programação da escola. Zoe surgiu sorridente em diferentes momentos da festa, que reuniu familiares dos dois lados.
Duda e Sabrina ficaram juntos por sete anos e anunciaram a separação em março de 2023. Desde então, ambos mantêm uma relação cordial em compromissos ligados à criação da filha.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.