As irmãs Karina Sato e Sabrina Sato com as respectivas filhas, Manuela e Zoe Reprodução/Instagram

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Rio - Duda Nagle marcou presença na Feira das Nações da escola da filha, Zoe, de 7 anos, neste sábado (9), acompanhado da namorada, a nutricionista Mariane Heller. O ator compartilhou registros do evento nas redes sociais e apareceu ao lado da filha, da mãe, Leda Nagle, e da companheira.
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Duda Nagle e Mariane Heller com Zoe, Leda Nagle e Manuela (filha de Karina Sato) - Reprodução/Instagram
As irmãs Karina Sato e Sabrina Sato com as respectivas filhas, Manuela e Zoe - Reprodução/Instagram

Já Sabrina Sato também participou da celebração escolar e publicou fotos ao lado de Zoe, da irmã, Karina Sato, e da sobrinha, Manuela. Apesar de estarem no mesmo evento, Sabrina e Duda não apareceram juntos nos registros divulgados nas redes sociais.

O ex-casal manteve a atenção voltada para a filha durante a programação da escola. Zoe surgiu sorridente em diferentes momentos da festa, que reuniu familiares dos dois lados.

Duda e Sabrina ficaram juntos por sete anos e anunciaram a separação em março de 2023. Desde então, ambos mantêm uma relação cordial em compromissos ligados à criação da filha.