A atriz Lucy Ramos com a filha Kyara - Reprodução Instagram

A atriz Lucy Ramos com a filha KyaraReprodução Instagram

Publicado 10/05/2026 05:00

Rio - Lucy Ramos vive um momento especial dentro e fora das telas. Após se tornar mãe de Kyara, que nasceu em abril do ano passado, a atriz se prepara para retornar às novelas justamente interpretando uma personagem marcada pela maternidade. Em "Por Você", próximo folhetim das 19h da TV Globo, com estreia prevista para agosto, ela viverá Juli, uma mãe solo de quatro filhos. A trama é escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção de André Câmara.

fotogaleria

Apesar da participação curta, a personagem será fundamental para a história. Juli morrerá nos primeiros capítulos, deixando os filhos órfãos e movimentando a trama principal, quando Bela (Sheron Menezes) decidirá adotar as crianças. Para Lucy, viver essa personagem logo após a maternidade traz um novo olhar para o trabalho. "Algumas emoções ficam muito mais acessíveis dentro da gente. O olhar muda. A escuta muda. Talvez eu me conecte ainda mais com personagens humanos, complexos, vulneráveis", afirma.



A atriz conta que a chegada da filha transformou completamente sua relação com a carreira e com o tempo. "Hoje meu tempo é muito precioso, escolho muito bem onde vou colocar minha energia. A maternidade me deixou ainda mais apaixonada pelo meu trabalho, mas também me fez entender que sucesso, pra mim, hoje, também passa por conseguir viver momentos importantes ao lado da minha filha". Apesar da participação curta, a personagem será fundamental para a história. Juli morrerá nos primeiros capítulos, deixando os filhos órfãos e movimentando a trama principal, quando Bela (Sheron Menezes) decidirá adotar as crianças. Para Lucy, viver essa personagem logo após a maternidade traz um novo olhar para o trabalho. "Algumas emoções ficam muito mais acessíveis dentro da gente. O olhar muda. A escuta muda. Talvez eu me conecte ainda mais com personagens humanos, complexos, vulneráveis", afirma.A atriz conta que a chegada da filha transformou completamente sua relação com a carreira e com o tempo. "Hoje meu tempo é muito precioso, escolho muito bem onde vou colocar minha energia. A maternidade me deixou ainda mais apaixonada pelo meu trabalho, mas também me fez entender que sucesso, pra mim, hoje, também passa por conseguir viver momentos importantes ao lado da minha filha".

Lucy também fala sobre as mudanças emocionais vividas desde que se tornou mãe. Segundo ela, a maternidade veio acompanhada de felicidade, mas também de inseguranças e transformações profundas. "Não imaginava sentir um amor tão grande assim por um serzinho que cabe no colo. Ao mesmo tempo em que existe a felicidade imensa, existe o cansaço, os medos, as inseguranças… Cheguei a me despedir da Lucy de antes quando entrei na maternidade", relata.



A gestação de Kyara foi repleta de apreensão, já que Lucy havia enfrentado perdas gestacionais anteriormente. "Quando engravidei da Kyara, não tivemos espaço pra comemoração. A gestação toda ficamos em suspense, com um medo que me cercava. Só consegui respirar aliviada quando peguei ela no colo e vi que estava bem", relembra.



As mudanças físicas e psicológicas depois da chegada da menina também são mencionadas pela atriz. "Não é fácil olhar para o espelho e ver que aquele corpinho de antes da gestação não está mais ali. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que tudo é um processo. Tento não me cobrar e ser generosa comigo", destaca.



Retorno ao trabalho e Dia das Mães



Depois de passar praticamente um ano dedicada integralmente à filha, Lucy conta que sentia saudade de atuar e buscou se preparar emocionalmente para voltar ao trabalho. "A mamãe Lucy já estava com muita saudade da Lucy trabalhadora. Estava desejando muito voltar".



Ela destacou, ainda, a importância da rede de apoio nesse momento de conciliação entre maternidade e carreira. Casada há 18 anos com Thiago Luciano, a atriz afirma que o companheiro e a sogra têm papel fundamental na rotina da família. "Minha pequena ainda depende muito de mim, mas tem um paizão presente e minha sogra que ajuda muito. Sei que ela está em boas mãos", frisa.



Neste domingo (10), Lucy celebrará o segundo Dia das Mães de sua vida. A atriz disse que pretende passar a data de forma simples, mas especial, ao lado da família. "Não terá nada grandioso, mas vamos usufruir do tempo com qualidade e presença ao lado da minha família. Isso já é um grande privilégio".