A atriz Lucy Ramos com a filha KyaraReprodução Instagram
Apesar da participação curta, a personagem será fundamental para a história. Juli morrerá nos primeiros capítulos, deixando os filhos órfãos e movimentando a trama principal, quando Bela (Sheron Menezes) decidirá adotar as crianças. Para Lucy, viver essa personagem logo após a maternidade traz um novo olhar para o trabalho. "Algumas emoções ficam muito mais acessíveis dentro da gente. O olhar muda. A escuta muda. Talvez eu me conecte ainda mais com personagens humanos, complexos, vulneráveis", afirma.
A atriz conta que a chegada da filha transformou completamente sua relação com a carreira e com o tempo. "Hoje meu tempo é muito precioso, escolho muito bem onde vou colocar minha energia. A maternidade me deixou ainda mais apaixonada pelo meu trabalho, mas também me fez entender que sucesso, pra mim, hoje, também passa por conseguir viver momentos importantes ao lado da minha filha".
Retorno ao trabalho e Dia das Mães
Depois de passar praticamente um ano dedicada integralmente à filha, Lucy conta que sentia saudade de atuar e buscou se preparar emocionalmente para voltar ao trabalho. "A mamãe Lucy já estava com muita saudade da Lucy trabalhadora. Estava desejando muito voltar".
Ela destacou, ainda, a importância da rede de apoio nesse momento de conciliação entre maternidade e carreira. Casada há 18 anos com Thiago Luciano, a atriz afirma que o companheiro e a sogra têm papel fundamental na rotina da família. "Minha pequena ainda depende muito de mim, mas tem um paizão presente e minha sogra que ajuda muito. Sei que ela está em boas mãos", frisa.
Neste domingo (10), Lucy celebrará o segundo Dia das Mães de sua vida. A atriz disse que pretende passar a data de forma simples, mas especial, ao lado da família. "Não terá nada grandioso, mas vamos usufruir do tempo com qualidade e presença ao lado da minha família. Isso já é um grande privilégio".