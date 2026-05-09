Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e a mãe, Margareth SerrãoReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 18:51 | Atualizado 09/05/2026 18:52

Rio - Margareth Serrão mostrou nos stories do Instagram, neste sábado (9), que ganhou da filha, Virginia Fonseca, o presente de Dia das Mães antecipado. Ela foi surpreendida com um relógio luxuoso, avaliado em cerca de R$ 55 mil.

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O presente foi entregue junto com uma carta, onde a influenciadora digital explicou que adiantou a entrega do para a mãe usar o acessório na celebração, comemorada neste domingo (10). "Mãe, estou te dando seu presente antes para você usar no domingo. Te amo muito! Feliz Dias das Mães. Com amor, Virginia", escreveu a empresária.

Margareth agradeceu e retribuiu o carinho da filha. "Ela deixou o presente em cima da cama. Cheguei agora e abri. E assim, olha só o presente. Relógio maravilhoso. Eu amei. Fiquei muito emocionada. Obrigada, filha. Te amo demais", falou.

Ela também é mãe de William Gusmão. Os filhos são frutos da união com Mário Serrão, que morreu em 2021. Já Virginia é mãe de Maria Alice, de 4, Maria Flor, 3, e de José Leonardo, 1. Os herdeiros são frutos do casamento anterior com o cantor Zé Felipe.