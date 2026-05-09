Djavan - Reprodução / Instagram

DjavanReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 14:13

Rio - O sucesso da turnê “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos” garantiu uma nova apresentação de Djavan em São Paulo. O artista sobe ao palco da Mercado Livre Arena Pacaembu no dia 12 de dezembro de 2026, em um show que marcará o encerramento da série de apresentações comemorativas pelas cinco décadas de carreira do cantor alagoano.



A celebração relembra a trajetória iniciada em 1976, com o lançamento do disco A Voz, o Violão, a Música de Djavan. Desde então, o cantor consolidou uma das carreiras mais importantes da música popular brasileira, com repertório que atravessa diferentes gerações.



A turnê começou com duas noites esgotadas no Allianz Parque e segue por arenas e estádios em diversas cidades do país. Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió também recebem o espetáculo.



O repertório reúne mais de 25 sucessos da carreira do artista, entre eles “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí”.



Com direção artística de Gringo Cardia, o espetáculo aposta em uma proposta visual inspirada no universo musical de Djavan. “Um pintor de música”, define o cenógrafo sobre o cantor. A cenografia utiliza grandes painéis de LED que conduzem a narrativa visual do show com referências à cultura brasileira.



As projeções incluem trabalhos de artistas como Athos Bulcão, Cândido Portinari, Vik Muniz e Walter Firmo, entre outros nomes.



A equipe criativa também conta com Césio Lima, Mari Pitta, Sérgio Almeida, Suyane Ynaya e Otavio Juliano.



No palco, Djavan se apresenta acompanhado por Felipe Alves, Marcelo Mariano, Torcuato Mariano, Paulo Calasans, Renato Fonseca, Jessé Sadoc, Marcelo Martins, Rafael Rocha, Clara Carolina e Jenni Rocha.



Ingressos



Clientes com cartões do Banco do Brasil terão acesso à pré-venda exclusiva entre os dias 11 e 12 de maio, a partir das 10h no site e das 11h na bilheteria oficial. O benefício inclui 20% de desconto sobre o valor da inteira durante o período de pré-venda.



A venda para o público geral começa em 13 de maio, às 10h online e às 11h na bilheteria oficial. Os ingressos ficam disponíveis pela Ticketmaster Brasil e nas bilheterias oficiais, sem cobrança de taxa de serviço. Clientes Banco do Brasil poderão parcelar as compras em até seis vezes sem juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até três vezes.

