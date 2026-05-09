Mari Alexandre recebe homenagem do filho com Fábio Jr. - Reprodução / Instagram

Mari Alexandre recebe homenagem do filho com Fábio Jr.Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 16:05

Rio - Mari Alexandre, de 52 anos, mostrou nas redes sociais, nesta sexta-feira (8), a última homenagem de Dia das Mães que recebeu na escola do filho, Záion, de 17. A atriz se declarou e fez uma retrospectiva sobre os momentos ao lado do herdeiro.

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"Última homenagem do Dia das Mães na escola do meu amor. Assim que entrei me passou um filme na cabeça. Quantos momentos desafiadores que passamos juntos. Ah, meu Deus, quanta gratidão por cada momento vivido", iniciou a modelo.

"Entre mochilas, bilhetes, apresentações e abraços apertados… cresceu ele, cresci eu. A escola logo termina, mas o privilégio de ser sua mãe será para sempre a parte mais linda da minha vida. Te amo infinitamente, filho. Com você até depois do fim", concluiu Mari.

A atriz posou abraçadinha com o filho, segurando o desenho que ele fez para homenageá-la. O Dia das Mães é comemorado neste domingo (10). Nos comentários, o adolescente reafirmou o carinho pela mãe: "Te amo", escreveu. Záion é fruto do casamento anterior da atriz com Fábio Jr. A união chegou ao fim em 2010, após 3 anos.

O dono do sucesso "Alma Gêmea" também é pai de Cleo Pires, 43, do antigo relacionamento com Gloria Pires. Já da relação com Cristina Karthalian nasceu Tainá, 38, Krizia, 37, e Fiuk, 35. Fábio é casado com Fernanda Pascucci desde 2016.