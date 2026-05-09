Erika Januza celebra aniversário de 41 anosReprodução / Instagram
Além da cena romântica, Erika reuniu imagens de outras celebrações que marcaram a data. A atriz mostrou encontros com amigos e também uma homenagem feita nos Estúdios Globo, no set da novela A Nobreza do Amor, atual trama das seis em que interpreta a rainha Niara.
“Recebi muito amor! Obrigada a todos por cada mensagem, abraço, carinho. Minha rede de apoio está ON sim”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
Nos comentários, Arlindinho respondeu à declaração da namorada. “Tento retribuir o que recebo todo dia”, afirmou o cantor.
Colegas de elenco de Erika também deixaram mensagens carinhosas na postagem. Ronald Sotto comentou: “Viva você, rainha”. Já Ana Cecília Costa escreveu: “Parabéns Erika! Muito lindo este vídeo! Todo amor, luz, saúde, prosperidade na sua vida! Você é a nossa Rainha”. O ator Bukassa Kabengele também elogiou a artista: “Maravilhosa”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.