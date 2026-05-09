Erika Januza celebra aniversário de 41 anos - Reprodução / Instagram

Erika Januza celebra aniversário de 41 anosReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 11:17 | Atualizado 09/05/2026 11:18

Rio - Erika Januza compartilhou neste sábado (9) novos registros das comemorações de seu aniversário de 41 anos, celebrado na última quinta-feira (7). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista aparece ao lado do namorado, o músico Arlindinho, que canta para ela em um momento de carinho do casal.



Além da cena romântica, Erika reuniu imagens de outras celebrações que marcaram a data. A atriz mostrou encontros com amigos e também uma homenagem feita nos Estúdios Globo, no set da novela A Nobreza do Amor, atual trama das seis em que interpreta a rainha Niara.



“Recebi muito amor! Obrigada a todos por cada mensagem, abraço, carinho. Minha rede de apoio está ON sim”, escreveu a atriz na legenda da publicação.



Nos comentários, Arlindinho respondeu à declaração da namorada. “Tento retribuir o que recebo todo dia”, afirmou o cantor.



Colegas de elenco de Erika também deixaram mensagens carinhosas na postagem. Ronald Sotto comentou: “Viva você, rainha”. Já Ana Cecília Costa escreveu: “Parabéns Erika! Muito lindo este vídeo! Todo amor, luz, saúde, prosperidade na sua vida! Você é a nossa Rainha”. O ator Bukassa Kabengele também elogiou a artista: “Maravilhosa”.