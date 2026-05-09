Filha de Kaká faz festa de 15 anos luxuosa com show de Luan Santana - Reprodução / Instagram

Filha de Kaká faz festa de 15 anos luxuosa com show de Luan SantanaReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 09:59

Rio - A festa de 15 anos de Isabella Celico reuniu familiares, decoração sofisticada e atrações musicais em uma celebração luxuosa que movimentou as redes sociais. Filha do jogador Kaká com Carol Celico, a adolescente comemorou a nova fase em uma noite marcada por detalhes em dourado, verde e branco.

Nos registros publicados por Carol nas redes sociais, Isabella apareceu ao lado da família logo no início da festa. Estavam presentes o pai, a mãe, o padrasto, Eduardo Scarpa, a madrasta, Carol Leite, além dos irmãos Luca, Rafael, Esther e Sarah.

Para a ocasião, a debutante apostou em um vestido dourado com brilho intenso e modelagem inspirada em produções de princesa. O visual chamou atenção entre os convidados e também nas redes sociais, onde seguidores deixaram comentários como: “Um luxo para uma princesa”, “Impecável”, “Que elegância”, “Chic e perfeito” e “A debutante mais linda que já vi”.

A decoração da festa seguiu uma proposta clássica e elegante. O salão recebeu arranjos florais claros, iluminação sofisticada e detalhes dourados espalhados pela ambientação. Entre os destaques da mesa principal, o bolo totalmente dourado roubou a cena com acabamento floral e estética refinada.

Diferente de muitas festas de debutante, Isabella preferiu manter o mesmo look durante boa parte da noite. Ela usou o vestido longo até a tradicional valsa e, mais tarde, retirou apenas a saia para revelar uma versão curta da produção na pista de dança.

A programação musical também chamou atenção. A DJ Marina Diniz comandou parte da festa, enquanto Luan Santana fez um show especial para os convidados e animou a comemoração.