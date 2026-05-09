Paulo Vilhena anuncia retorno à TV Globo depois de 7 anos: ’Bora para o Rio’ - Reprodução / Instagram

Paulo Vilhena anuncia retorno à TV Globo depois de 7 anos: ’Bora para o Rio’Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 19:55

Rio - Paulo Vilhena anunciou nas redes sociais, neste sábado (9), que irá retornar à TV Globo depois de 7 anos, para integrar a nova novela das 19h, intitulada "Por Você". O ator contou que devido as gravações do folhetim, irá se mudar com a família para o Rio, onde ficam os estúdios da emissora.

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"O título da novela nova é 'Por Você', mas a minha jornada é 'Por Vocês'. Volto à TV Globo depois de 7 anos para esse trabalho incrível que eu (e minha mulher) pedimos a Deus", iniciou o artista, na legenda da publicação.

Ele, ainda, citou os projetos recentes nos palcos e telonas, celebrando o novo desafio. "Depois da peça 'Gato Vira-lata', no início do ano, seguida do '45 Dias - O Filme', ambos concluídos com sucesso, chegou a hora da televisão".



"Muito feliz em fazer parte dessa obra junto a colegas que fazem parte da minha história como, Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Sheron Menezzes, Renata Sorrah, José de Abreu e Fernanda de Freitas. Agora bora para o Rio em família", concluiu Paulo.

O ator, que atualmente mora em São Paulo, vibrou com a nova fase ao lado da mulher, Maria Luiza, e da filha, Manoela, de 2 anos. O artista estava afastado dos folhetins da emissora desde "O Sétimo Guardião", que teve o último capítulo exibido em maio de 2019.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a nova novela "Por Você", que substituirá "Coração Acelerado", tem previsão de estreia para agosto deste ano.