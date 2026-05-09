Rayane Figliuzzi e Viviane Araújo - Reprodução / Instagram

Rayane Figliuzzi e Viviane Araújo Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 15:04

Rio - Rayane Figliuzzi se pronunciou após rumores de um suposto climão com a atriz Viviane Araújo durante um evento realizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (7). Atual namorada do cantor Belo, ela negou qualquer desentendimento com a ex-companheira do pagodeiro e criticou a criação de rivalidade feminina nas redes sociais.

As especulações começaram depois que as duas participaram do mesmo evento de moda, mas não apareceram juntas em registros da noite. Viviane esteve acompanhada do marido, Guilherme Militão, enquanto Rayane marcou presença como representante de uma marca da qual é embaixadora.

Nas redes sociais, a empresária respondeu aos comentários sobre o assunto e afirmou que não houve qualquer situação desconfortável entre elas.

“Era um evento enorme, com muitas pessoas, e simplesmente não nos encontramos. Tenho muito respeito pela Viviane, uma mulher forte, admirada e que está vivendo uma fase linda ao lado da família que construiu. Mulheres não precisam ser colocadas umas contra as outras o tempo todo. Já passou da hora de pararem de criar rivalidade feminina onde não existe”, escreveu.

Na mesma noite, Belo cumpria agenda profissional em outro ponto do Rio. O cantor se apresentou com a turnê “Três Graças” em uma casa de shows da zona sul da cidade e, por isso, não acompanhou Rayane no evento.

Nos últimos dias, internautas também passaram a questionar o relacionamento do casal após o cantor deixar de aparecer nas redes sociais da influenciadora. Rayane voltou a responder os seguidores e garantiu que o namoro segue bem.

“Estamos, amigas. Primeiro dia de folga dele está sendo hoje… esse homem ama trabalhar”, comentou.

A influenciadora ainda enfrentou recentemente uma troca de acusações públicas com o ex-companheiro Alexandre Junior Navarro, pai de seu filho.