Klebber Toledo publica vídeo com a filha, Clara, e encanta seguidoresReprodução de vídeo / Instagram
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Clara, de 4 meses, é fruto do casamento do ator com Camila Queiroz
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