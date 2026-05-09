Klebber Toledo publica vídeo com a filha, Clara, e encanta seguidores - Reprodução de vídeo / Instagram

Klebber Toledo publica vídeo com a filha, Clara, e encanta seguidoresReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/05/2026 21:51

Rio - Klebber Toledo, de 39 anos, encantou os seguidores, na noite deste sábado (9), ao compartilhar um novo vídeo com a filha, Clara, de 4 meses. A pequena é fruto do casamento do ator com a também atriz Camila Queiroz, de 32.

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"Pequenas coisas que ela nunca vai lembrar e eu jamais vou esquecer", escreveu o artista na legenda da publicação. Klebber mostrou um registro brincando com a primogênita na frente de um espelho. A neném esbanjou fofura ao gargalhar olhando para o próprio reflexo.

Nos comentários do post, Camila se declarou à família: "Aqui está todo meu coração". Internautas também reagiram. "Preciosidade em forma de momento! Clarinha é rodeada de muito amor", disse uma admiradora. "Clara é muito linda", expressou uma seguidora. "Que lindo", elogiou outra pessoa.

Discretos, o casal mostrou o rosto da primogênita pela primeira vez no dia 30 de abril. Clara nasceu no dia 12 de dezembro. Klebber e Camila iniciaram o relacionamento em 2016. Em 2018, eles subiram ao altar em uma cerimônia à beira-mar, realizada em Jericoacoara, no Ceará.

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