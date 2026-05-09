Wagner ganha prêmio do público de Melhor Interpretação Masculina nos Prêmios Platino XCARET 2026 - Reprodução/Instagram

Wagner ganha prêmio do público de Melhor Interpretação Masculina nos Prêmios Platino XCARET 2026Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2026 10:27

Rio – Wagner Moura recebeu o Prêmio do Público Ibería de Melhor Interpretação Masculina no Prêmios Platino XCARET 2026, nesta sexta-feira (8), graças à atuação em "O Agente Secreto". Com a conquista do ator, o longa brasileiro já soma quatro estatuetas na cerimônia realizada em Cancún, no México.



Indicado em oito categorias, o filme começou a noite premiado nas categorias técnicas. Eduardo Serrano e Matheus Farias venceram em Melhor Montagem; Mateus Alves e Tomaz Alves levaram o troféu de Melhor Música Original; enquanto Thales Junqueira foi premiado por Melhor Fotografia.



Além do reconhecimento do público, Wagner Moura segue na disputa pelo prêmio de Melhor Interpretação Masculina, concedido pelo júri oficial. Já “O Agente Secreto” ainda concorre nas categorias de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção, Melhor Roteiro e Melhor Direção. Os vencedores serão anunciados neste sábado (9).



Entre os demais destaques da premiação, Patricia López Arnaiz venceu como Melhor Atuação Feminina, o longa Los Domingos foi eleito Melhor Filme Ibero-americano de Ficção, e Chespirito conquistou o prêmio de Melhor Minissérie ou Telessérie.

