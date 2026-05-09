Oasis usou seu perfil no X para alertar sobre sites que estão vendendo de forma fraudulenta ingressos para os shows - Reprodução / Instagram

Oasis usou seu perfil no X para alertar sobre sites que estão vendendo de forma fraudulenta ingressos para os showsReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2026 08:48

Rio - Liam Gallagher reacendeu a expectativa dos fãs brasileiros após responder a um pedido por um show do Oasis na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O cantor comentou uma publicação no X, antigo Twitter, que sugeria o grupo como atração do projeto Todo Mundo no Rio.

Na postagem, um perfil de fãs mencionou o desejo de ver a banda britânica no evento carioca. Sem entrar em detalhes, Liam respondeu: “Let’s do it” (“Vamos nessa”, em tradução livre). A interação rapidamente repercutiu entre admiradores do grupo e movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (8).

A declaração aumentou as especulações sobre uma possível apresentação do Oasis no Brasil. Até o momento, não existe confirmação oficial sobre negociações ou participação da banda no projeto realizado em Copacabana.

O Todo Mundo no Rio ganhou destaque nos últimos anos por reunir artistas internacionais em apresentações gratuitas na orla carioca. Nomes como Madonna, Lady Gaga e Shakira já apareceram entre atrações confirmadas