Bonnie Tyler - Reprodução / Redes Sociais

Bonnie TylerReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/05/2026 07:58 | Atualizado 09/05/2026 08:01

Rio - A cantora Bonnie Tyler, de 74 anos, enfrenta um quadro de saúde delicado após sofrer uma parada cardiorrespiratória e precisar ser reanimada em Portugal. Segundo informações divulgadas pelo jornal português Jornal de Notícias, a artista está internada em estado grave no Hospital de Faro, no sul do país.

De acordo com a publicação, Bonnie passou por uma cirurgia intestinal de emergência após o rompimento do apêndice. O procedimento teve resultado positivo, mas a cantora desenvolveu uma infecção severa no pós-operatório e precisou entrar em coma induzido para receber tratamento intensivo.

O amigo da artista, Liberto Mealha, relatou ao Correio da Manhã que Bonnie começou a sentir fortes dores abdominais durante um show em Londres. Na ocasião, o problema não foi identificado pelos médicos. Já em Portugal, as dores aumentaram e ela procurou atendimento novamente, quando recebeu o diagnóstico.

“As próximas horas são decisivas”, informou o Jornal de Notícias ao atualizar o estado de saúde da cantora britânica.

Dona de uma das vozes mais marcantes da música internacional, Bonnie Tyler alcançou fama mundial nas décadas de 1970 e 1980. Nascida no País de Gales com o nome Gaynor Hopkins, a artista ficou conhecida pelo timbre rouco e pelas baladas dramáticas que dominaram as paradas de sucesso.

Entre os maiores clássicos da carreira está a canção "Total Eclipse of the Heart", lançada em 1983. O hit se tornou um fenômeno global e liderou rankings musicais nos Estados Unidos e no Reino Unido, consolidando Bonnie Tyler como um dos grandes nomes do pop rock internacional.