Liniker é alvo de críticas após página de fã clube encerrar atividades - Reprodução/Instagram

Liniker é alvo de críticas após página de fã clube encerrar atividades Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2026 08:57

Rio – A cantora Liniker está sendo alvo de críticas nas redes sociais após o encerramento das atividades do “QG da Liniker”, um dos principais fã-clubes dedicados à artista na internet. O perfil, que reúne mais de 89 mil seguidores no Instagram e atuava desde 2023, anunciou o fim do projeto no último dia 29 de abril por meio de uma nota publicada nas redes sociais.



No comunicado, assinado por Gabriel, Matheus e Claiton, os administradores explicaram que a decisão foi motivada pelo aumento das demandas fora do ambiente digital, além de dificuldades internas enfrentadas ao longo da trajetória do projeto.



“Com o passar do tempo, a vida fora das redes foi exigindo mais de nós. O QG sempre foi um projeto voluntário, e chegou um momento em que não conseguimos mais sustentar a demanda que ele exige com a mesma presença e energia de antes. Além disso, algumas questões internas e de comunicação ao longo do caminho também contribuíram para essa decisão”, escreveram.



Apesar do encerramento, os responsáveis destacaram o orgulho pelo trabalho realizado ao longo dos últimos anos e agradeceram o apoio recebido da comunidade de fãs. “Temos muito orgulho de tudo que foi feito. Foi um trabalho construído com carinho, responsabilidade e respeito — tanto com a artista quanto com cada fã que esteve com a gente”, completaram.



Após o anúncio, internautas passaram a especular nas redes sociais sobre possíveis desgastes entre a cantora e parte do fandom. Usuários no X repercutiram o fim da página e levantaram críticas sobre a forma como a artista se relacionaria com admiradores.



“O ‘QG da Liniker’, com mais de 80 mil seguidores, anunciou que está encerrando as atividades. Um dos comentários mencionava como ela tratava de forma péssima os fãs, eles curtiram… babado!”, escreveu um perfil. Outro usuário afirmou: “Chocado que o ‘QG da Liniker’ encerrou as atividades no Instagram. Tudo isso é reflexo da própria artista, que trata os fãs com um desdém sem sentido. Um trabalho voluntário de ótima qualidade sendo perdido”.



Essa não é a primeira vez que Liniker enfrenta comentários negativos envolvendo sua relação com fãs. Em 2024, a artista também foi criticada nas redes sociais após relatos de internautas que a classificaram como “arrogante” por supostamente evitar fotos e interações em alguns encontros públicos.