Axl Rose viraliza com comentário em português em show nos EUAReprodução/Instagram
Em um vídeo que rapidamente ganhou repercussão no X, Axl agradece ao público em português antes de perceber que estava novamente em território norte-americano. “Obrigado! Oh, espere! Eu estou de volta aos Estados Unidos. Gracias! Vamos lá! Eu pensei que era engraçado”, disse o artista, arrancando reações divertidas dos fãs.
Nas redes sociais, internautas se dividiram entre quem acreditou em uma confusão genuína e quem interpretou o momento como uma brincadeira do vocalista. “Não se confundiu não, depois de velho virou comediante, adora jogar piadocas nos shows”, comentou um usuário. “Eles não entendem seu senso de humor, volta Axl”, escreveu outro. “Imagino a cara de tacho de quem tava assistindo ao show!”, brincou um terceiro.
A apresentação marcou o primeiro show da banda nos Estados Unidos após a recente passagem pelo Brasil. O último compromisso do grupo no país aconteceu em 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão, em Belém, encerrando a turnê nacional.
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