Axl Rose viraliza com comentário em português em show nos EUA - Reprodução/Instagram

Axl Rose viraliza com comentário em português em show nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2026 12:07 | Atualizado 09/05/2026 12:11

Rio – O vocalista do Guns N’ Roses, Axl Rose, viralizou nas redes sociais após um momento inusitado durante um show nos Estados Unidos. O cantor chamou atenção ao fazer um comentário em português durante a apresentação de abertura do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, realizada em 30 de abril, no Hard Rock Live, em Hollywood, na Flórida.



Em um vídeo que rapidamente ganhou repercussão no X, Axl agradece ao público em português antes de perceber que estava novamente em território norte-americano. “Obrigado! Oh, espere! Eu estou de volta aos Estados Unidos. Gracias! Vamos lá! Eu pensei que era engraçado”, disse o artista, arrancando reações divertidas dos fãs.



Nas redes sociais, internautas se dividiram entre quem acreditou em uma confusão genuína e quem interpretou o momento como uma brincadeira do vocalista. “Não se confundiu não, depois de velho virou comediante, adora jogar piadocas nos shows”, comentou um usuário. “Eles não entendem seu senso de humor, volta Axl”, escreveu outro. “Imagino a cara de tacho de quem tava assistindo ao show!”, brincou um terceiro.



A apresentação marcou o primeiro show da banda nos Estados Unidos após a recente passagem pelo Brasil. O último compromisso do grupo no país aconteceu em 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão, em Belém, encerrando a turnê nacional.

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