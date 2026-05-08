Rihanna - Reprodução / Instagram

RihannaReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2026 14:43

Rio - A nova tatuagem de Rihanna virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (8). A cantora decidiu eternizar no corpo desenhos feitos pelos filhos e dividiu opiniões entre os fãs pela escolha considerada “diferentona” por parte do público.

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A artista, de 38 anos, apareceu em registros divulgados pelo estúdio Bang Bang, em Nova York, durante a sessão comandada por um tatuador amigo da família. A tattoo ocupa a parte da frente do joelho direito e reproduz rabiscos coloridos feitos pelas crianças em uma folha com adesivos.Mãe de RZA, nascido em 2022, Riot, que chegou ao mundo em 2023, e da caçula Rocki, de apenas 7 meses, Rihanna apostou no valor afetivo da homenagem. “Tatuagens de família, desenhadas pelos seus bebês”, escreveu o perfil do estúdio ao mostrar o resultado.A repercussão, no entanto, ficou dividida. Enquanto parte dos internautas elogiou a ideia, outros questionaram o visual da tatuagem.“Por que ela não esperou até os filhos ficarem mais velhos pra fazer uma tatuagem mais elegante e menor?”, comentou uma usuária no X.Outra fã saiu em defesa da cantora: “Vocês sabem que nem toda tatuagem precisa parecer esteticamente agradável ou fofa, né? É o significado por trás dela que importa mais”.Também houve quem aprovasse a criatividade da artista. “Isso é tão fofo e criativo! Adorei”, escreveu um perfil. Já outro internauta ironizou: “Parece que ela se arranhou, mas o contexto é fofo”.Sem lançar um álbum inédito desde ANTI, Rihanna mantém o foco nos negócios ligados ao universo da beleza e da moda. A última aparição pública da cantora aconteceu no Met Gala 2026, quando surgiu ao lado do companheiro, ASAP Rocky, no encerramento do tradicional tapete vermelho do baile.