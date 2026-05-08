Fernanda Rodrigues - Reprodução / Instagram

Fernanda RodriguesReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2026 12:03

Rio - Fernanda Rodrigues falou pela primeira vez sobre não ter sido escolhida para interpretar Estela no filme de "A Viagem". A personagem marcou a trajetória de Lucinha Lins na versão original da novela, exibida em 1994.



Nas redes sociais, Fernanda agradeceu o carinho do público após uma mobilização de fãs que torciam para vê-la no papel. Na trama original, a atriz interpretou Bia, filha de Estela, e acabou associada à possível escalação para o longa inspirado na novela, na qual pediu papel. “Perceber que existe gente desejando que algo aconteça pra você. Gente que acredita em você”, escreveu a artista em uma publicação no Instagram.



No vídeo, Fernanda comentou o assunto e destacou a importância do apoio que recebeu dos seguidores. “Isso pra uma atriz talvez seja uma das maiores recompensas que existem. Não existe recompensa maior do que sentir o carinho e a torcida do público”, afirmou.



Ela continuou o desabafo ao agradecer pelas mensagens enviadas nos últimos dias. “Mais do que o sucesso de um personagem. Mais do que conquistar um papel específico. Não existe recompensa maior do que sentir o carinho e a torcida do público. E é exatamente isso que eu queria agradecer nesse vídeo. Por cada mensagem, por cada carinho, por cada pessoa que torce por mim mesmo! Vocês não imaginam o quanto isso chegou aqui”, declarou.