Rio - Três anos após a morte de Rita Lee, o filho da artista, João Lee, compartilhou um relato emocionante sobre os escritos deixados pela mãe. Nesta quinta-feira (8), o músico publicou nas redes sociais fotos de anotações inéditas encontradas em cadernos e folhas espalhadas pela casa da cantora, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos.
Na publicação, João contou que decidiu revisitar parte do material guardado desde o período de luto e revelou que ainda encontra textos que nunca tinha lido antes.
“Minha mãe sempre foi uma pessoa criativa. E produtiva. Pela casa inteira havia bloquinhos, cadernos, folhas soltas, anotações, ideias, frases, letras, pensamentos. Tudo espalhado para quando ‘baixava o santo’, como ela dizia. Eu tenho boa parte desses cadernos e bloquinhos aqui comigo”, escreveu.
O músico também destacou que muitos dos registros seguem inéditos até para a própria família. “Por mais que ela não esteja mais aqui nesse plano, ainda existem coisas dela que são inéditas para mim. Textos que eu nunca li. Frases que eu nunca tinha visto. Pensamentos dela que ficaram preservados num pedaço de papel, talvez esperando a hora certa para serem lidos”, declarou.
Segundo João, abrir os cadernos despertou uma sensação de reencontro com a artista. “Essa semana, pela primeira vez, eu abri alguns desses cadernos. Mas não quis olhar tudo. Não quis ‘gastar’ esse ineditismo. Parece estranho falar assim, mas é exatamente essa a sensação que tive. É como se cada página ainda fosse uma pequena chance de me comunicar com ela de alguma forma, ou ela comigo”, afirmou.
O filho de Rita Lee explicou ainda que criou uma espécie de ritual para ler os escritos deixados pela mãe. “Então, criei uma regra para mim mesmo: eu só podia abrir 5 páginas. Aleatórias. Como se estivesse lendo cartas de tarô. Sem procurar nada específico. Sem tentar controlar muito. Só abrir, ler, e ver se de alguma forma ela se comunicava comigo. E essas são algumas frases que eu encontrei”, relatou.
Ao final da homenagem, João relembrou a saudade da cantora e reforçou a conexão afetiva que mantém por meio das anotações. “Hoje faz 3 anos que você se foi, mãe. E de alguma forma, vamos continuar nos comunicando. Love you. Saudades”, concluiu.
