Especial dedicado à Anitta vai ao ar neste sábado - Brunini (@_brunini) / Divulgação

Especial dedicado à Anitta vai ao ar neste sábadoBrunini (@_brunini) / Divulgação

Publicado 08/05/2026 14:02

Rio - Anitta, aos 33 anos, será tema do "Som Brasil", que vai ao ar neste sábado (9), na TV Globo, depois do "Altas Horas". No especial, conduzido por Pedro Bial, a cantora fala sobre o novo álbum, intitulado "Equilibribvm", e sobre a fase mais introspectiva que vem atravessando na carreira e vida pessoal.

O programa foi gravado sem plateia, em um set cercado pela natureza e com músicos se apresentando ao vivo. A proposta é acompanhar uma Anitta mais voltada para dentro, em um formato que deixa o espetáculo em segundo plano para abrir espaço à escuta e à conversa. Esse movimento aparece também na forma como a própria cantora define o momento atual. "Apontar mais para o lado pessoal, para o lado interno".



Ao longo do especial, a artista reflete sobre espiritualidade, fé e convivência entre visões de mundo diferentes. Em um dos trechos divulgados, ela coloca em palavras o que entende por equilíbrio. "Acredito que a vida é um equilíbrio: de você saber olhar a crença do outro sem criticar, sem apontar. Eu acredito em tudo que te deixa livre para sentir amor, para sentir aberto, para ser uma pessoa melhor com os outros".



A conversa parte de temas já conhecidos do público, como a trajetória que começou em Honório Gurgel e a projeção internacional da cantora, mas desloca o foco para assuntos mais íntimos. Os temas abordados passam por amadurecimento, saúde emocional, espiritualidade, intolerância religiosa, identidade cultural, pertencimento e o impacto das novas tecnologias na música.

Em outro momento, Anitta fala sobre amor próprio e o lugar que ele ocupa nessa fase. "Tem que vir antes de qualquer amor". O programa também acompanha o processo criativo de "Equilibrivm". Na construção do disco, a cantora fala de referências afetivas e culturais e cita Carmen Miranda como uma presença importante nesse imaginário. "Virei muito fã a partir do momento que comecei a ler o livro", afirma.

O "Som Brasil" também reúne parcerias com nomes como Liniker, Marina Sena, Luedji Luna e Rincon Sapiência, artistas que aparecem ligados à ideia de troca, coexistência e diálogo entre trajetórias diferentes.

O programa é apresentado como um retrato de transição. Essa ideia também aparece em uma fala da cantora sobre o modo como tenta lidar com a rotina e o silêncio. "A gente tem que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, vivendo nossa vida, mas também se conectando, silenciando", resume.





