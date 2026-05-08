Luciana Gimenez - Reprodução/Redes Sociais

Luciana GimenezReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/05/2026 13:25

Rio - A conversa entre Luciana Gimenez e Maya Massafera passou por praticamente todas as áreas da vida da apresentadora: carreira, dinheiro, relacionamentos, aparência, maternidade e arrependimentos. Ao longo do encontro, Luciana falou sobre a nova fase fora da televisão, contou que prefere ser “a própria patroa”, revelou que está solteira e adiantou que tem um filme em andamento no Rio de Janeiro.

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Logo no início, a apresentadora tratou a saída da TV de forma leve, sem dramatizar o momento profissional. “Hoje eu não tenho patrão”, afirmou. Segundo ela, a liberdade de controlar a própria rotina tem sido um dos pontos mais positivos dessa nova etapa. “Se eu puder ser minha patroa pelo resto da vida, é bom porque a gente mesmo dosa o quanto quer trabalhar.”Apesar disso, Luciana garantiu que não descarta voltar para a televisão. Ela contou que ainda analisa propostas e admitiu já sentir falta do formato. “Outro dia eu peguei o microfone na mão e falei: ‘Nossa, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem falar para a televisão’.”A fase mais independente também vem acompanhada de novos projetos. Luciana revelou que um filme antigo finalmente pôde sair do papel e deve ser gravado em Santa Teresa, no Rio. Além disso, afirmou que pretende investir mais em formatos autorais para as redes sociais. “Eu acredito muito num projeto que eu estou fazendo para o meu Instagram, de talk show mesmo”, disse.Ao comentar o crescimento nas plataformas digitais, a apresentadora celebrou a aproximação com um público mais jovem. “Está sendo um sucesso absoluto o ‘Gimenez pela primeira vez'’”, afirmou, acrescentando que se sente “muito feliz” com a recepção da geração Z.Um dos momentos mais contundentes da conversa aconteceu quando Maya abordou os estigmas que cercam mulheres famosas. Luciana rebateu a ideia de que sua trajetória profissional e financeira sempre precise ser associada aos homens com quem se relacionou.“As pessoas têm essa mania de diminuir as mulheres. Então nunca é um mérito seu, nunca é porque você faz uma coisa boa, nunca é porque você tem talento, nunca é porque você conquistou”, declarou.Na sequência, ela comentou as especulações envolvendo pensão e fez questão de esclarecer a situação financeira da família. “Meu filho tem 24 anos, ele trabalha, não é uma criança. E se tiver pensão é para ele, mas não tem pensão.” Sobre o caçula, também foi direta: “Eu arco com metade das despesas do meu filho. Eu nunca terceirizei a minha sobrevivência financeira.”O assunto acabou levando a outro ponto marcante da entrevista: o maior arrependimento profissional da apresentadora. Ao ser questionada sobre o que mudaria na própria trajetória, Luciana respondeu sem hesitar: “Eu teria trabalhado na ABC.”O convite era para integrar o programa "The View", um dos talk shows mais conhecidos da televisão americana. Na época, porém, ela decidiu permanecer no Brasil por causa da família. Hoje, vê a escolha de outra forma. “Eu me arrependo de não ter ido.”Luciana explicou que o principal desafio não seria o idioma, mas a adaptação cultural. “A outra língua eu acho o mais fácil... o problema não é nem a língua, é a cultura. As piadas são diferentes, o timing é diferente.” Mesmo sem saber se teria dado certo, acredita que a experiência teria sido importante. “Eu acredito que seria uma experiência desafiadora.”No campo amoroso, a conversa seguiu por um tom mais descontraído. Luciana admitiu que passou a enxergar os relacionamentos de maneira diferente após experiências frustrantes. “Eu não sei se eu acredito mais em monogamia não”, afirmou. Apesar disso, ponderou que, na prática, esse tipo de dinâmica pode ser complicado. “Aí começa: Dia dos Namorados passa com quem? Aí Natal e Réveillon. Aí começa as datas infernais.”Durante o papo, ela também explicou o conceito de “situationship”, definido por ela como “quase que um namoro bloqueado”.A apresentadora contou ainda que experiências amorosas passadas a deixaram mais desconfiada. “Eu tive alguns problemas amorosos de pessoas que me deixaram na mão”, disse. “Quando você mais precisa essa pessoa te deixa na mão e isso me pegou um pouco.” Hoje, afirma estar mais seletiva. “Eu acho que hoje eu não estou a fim de aguentar mais nada.”Mesmo assim, Luciana disse continuar aberta ao amor e revelou já ter considerado se relacionar com uma mulher. “Eu já pensei em namorar mulher, não tenho problema nenhum”, comentou, antes de completar com humor: “Eu gosto de homem.”Outro tema que ocupou boa parte da conversa foi a relação da apresentadora com a aparência. Luciana relembrou a carreira como modelo e contou que o universo da moda deixou marcas profundas na forma como se enxerga. “Eu me exijo muito, nunca está bom”, afirmou.Segundo ela, viver em um ambiente em que “todo mundo era bonito” acabou alimentando um olhar permanente para defeitos. “Se eu engordo ou se eu emagreço eu acho que está feia”, disse. “Eu fiquei um pouco exigente com isso.”Ao falar sobre procedimentos estéticos, Luciana contou que fez apenas cirurgia para colocar silicone, mas admitiu pensar em outras intervenções. A principal delas seria na região dos olhos, embora ainda exista insegurança. “Eu penso muito em fazer o olho”, revelou. “Mas eu tenho medo de acordar e não gostar da minha cara.”A conversa abriu espaço para Maya falar sobre o documentário que gravou durante sua transição de gênero. A influenciadora contou que registrou praticamente todo o processo, incluindo momentos de disforia e cirurgias, mas ainda não fechou acordo com nenhuma plataforma. Segundo ela, as propostas recebidas não atenderam às expectativas financeiras nem de alcance. Por isso, cogita lançar o projeto no próprio canal. Luciana apoiou a ideia e sugeriu que ela apostasse na independência digital.Nos momentos mais leves da entrevista, Luciana também relembrou polêmicas do passado. Ao ser questionada sobre qual episódio reviveria de forma diferente, citou a gravidez de Lucas Jagger. A apresentadora afirmou que, hoje, acredita que conseguiria lidar melhor com o bullying e a exposição que sofreu na época. “Foi uma gravidez muito difícil”, afirmou, lembrando da cobertura agressiva que enfrentou, inclusive na saída do hospital. Ainda assim, foi muito clara ao falar do filho: “Ele valeu a pena cada segundo.”Já no fim da conversa, o tom voltou ao humor. Ao ser perguntada sobre um crush brasileiro, Maya sugeriu Xamã. Luciana contou que já conversou com o cantor durante o Carnaval e fez elogios. “Muito simpático”, “extremamente educado” e “cheiroso”, definiu.