Ator Luis Miranda recebeu alta de hospital nesta terça-feira (19) - Reprodução Instagram

Ator Luis Miranda recebeu alta de hospital nesta terça-feira (19)Reprodução Instagram

Publicado 20/05/2026 07:13

Rio - Luis Miranda, de 56 anos, recebeu alta do Hospital Aliança, em Salvador, nesta terça-feira (19), depois de passar por uma cirurgia na segunda (18). Em um vídeo publicado no Instagram Stories, o ator comentou que estava indo para a casa, acompanhado da mãe e de um amigo, e agradeceu o carinho que recebeu dos amigos e fãs.

"Já estou aqui de alta... Estamos indo para casa, vamos descansar, deu tudo certo. Alta! Só torcer agora para recuperar e ficar tudo certo. Um beijo, gente, muito obrigado pela corrente de oração", disse o comediante, que deu vida a Asdrúbal em "Etâ Mundo Melhor!".

Durante a noite, Luis voltou a atualizar o quadro de saúde. "Passei o dia respondendo que eu estava bem, que minha cirurgia não foi de emergência. Foi programada. Estou na minha casa, muito bem, com os cuidados da minha mãe (Luzia), da minha família. Super tranquilo, a recuperação está sendo incrível".

O ator passou por uma cirguria na segunda (18) e alertou os fãs sobre os cuidados com a saúde. "A cirurgia foi um sucesso. Daqui a pouco, estou de volta firme e forte. Quero agradecer aos meus amigos pela corrente de energia e de saúde, dizer que é muito importante a gente estar sempre fazendo exames, entendendo o que acontece com o corpo da gente para que a gente nunca precise de uma emergência. Que sempre o cuidado com a saúde seja prioritário", destacou.