Pepeu Gomes - Reprodução do Instagram

Pepeu Gomes Reprodução do Instagram

Publicado 20/05/2026 08:03

Rio - O cantor, compositor e guitarrista Pepeu Gomes, de 74 anos, está internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. O artista confirmou, em nota publicada no Instagram, nesta terça-feira (19), que deu entrada de saúde no último domingo (17) para realizar um procedimento na coluna após sentir fortes dores.

"Pessoal, estou internado desde domingo na Casa de Saúde de São José para um procedimento na coluna por conta de uma estenose de canal e fortes dores que venho sentindo há mais de um ano. Já passei por outros procedimentos recentemente. Esta é a segunda vez que faço isso na coluna nesse período. Mais uma etapa de uma luta que sempre encarei com discrição e força", escreveu.

Em seguida, Pepeu lamentou: "Infelizmente, tive minha privacidade violada aqui no hospital". O artista, por fim, pediu que o respeitem neste momento: "Peço de coração que respeitem minha privacidade. Não divulguem notícias não verificadas. Sou um artista guerreiro, mas também um ser humano que precisa de cuidado, não de ataques. Tudo vai ficar bem. Muito obrigado a quem manda vibrações positivas. É disso que eu preciso agora. Com fé e gratidão, Pepeu Gomes", completou.







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Nos comentários, celebridades enviaram mensagens de apoio a Pepeu. "Muita força, mestre querido!! Estamos daqui orando e torcendo por breve recuperação!! Vamo que vamo!! Abração", afirmou Rogério Flausino. "Saúde, mestre Pepeu!", desejou Paulinho Moska. "Vai dar tudo certo mestre!", disse Lucio Mauro Filho. "Te amamos muito Pepeu querido!!! Melhoras mestre, amigo um beijo da família Israel", declarou George Israel.

Procurada pelo DIA, a Casa de Saúde São José informou, em nota, que "preza pela privacidade dos pacientes e repudia qualquer violação de sigilo. A instituição se solidariza com a família de Pepeu Gomes e reitera seu compromisso com a segurança e qualidade assistencial".