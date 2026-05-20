Joel Datena - Reprodução de vídeo / Band

Joel Datena Reprodução de vídeo / Band

Publicado 20/05/2026 11:21 | Atualizado 20/05/2026 11:24

Afastado temporariamente do comando do "Brasil Urgente", da Band, Joel Datena voltou a se pronunciar publicamente após passar por uma cirurgia de emergência na coluna. O jornalista, filho de José Luiz Datena, enviou um vídeo exibido no programa "Melhor da Tarde", nesta terça-feira (19), tranquilizando os telespectadores sobre seu estado de saúde e revelando quando pretende retornar à emissora.



Internado em São Paulo, o apresentador afirmou que o procedimento ocorreu no momento certo e destacou que vem recebendo acompanhamento médico adequado durante a recuperação. Mesmo sem entrar em detalhes sobre o diagnóstico, Joel demonstrou otimismo ao falar sobre a pausa e reforçou o desejo de voltar ainda mais preparado para reencontrar o público nas tardes da Band.



No vídeo enviado ao programa da emissora, Joel agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde a internação e comentou sobre o período delicado que enfrenta após a cirurgia. Segundo ele, o afastamento foi necessário para corrigir um problema na coluna que vinha causando fortes dores. O jornalista classificou o momento como uma "pausa estratégica" e afirmou estar sendo bem cuidado pela equipe médica responsável pelo tratamento.



"Daqui a uns 10 ou 12 dias, no máximo, estarei aí de volta", declarou o apresentador ao falar sobre a expectativa de retorno ao comando do "Brasil Urgente".



Além disso, Joel também afirmou que pretende voltar ainda mais motivado profissionalmente. Em sua mensagem, ele destacou o carinho pelo público e disse que deseja retornar "melhor e com a cabeça ainda mais preparada" para continuar à frente do telejornal policial da Band.





Cirurgia ocorreu após dores intensas



Joel Datena começou a sentir fortes dores nas costas, inicialmente associadas à rotina intensa de exercícios físicos e trabalho. Após exames mais detalhados, os médicos identificaram um problema na coluna vertebral que exigia intervenção imediata. A cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e ocorreu sem complicações. O apresentador segue internado em uma unidade semi-intensiva enquanto passa pelo processo de recuperação, considerado delicado pelos profissionais responsáveis pelo caso.



Substituto



Durante o afastamento de Joel Datena, o Brasil Urgente permanece sob apresentação do jornalista Lucas Martins, que já vinha substituindo o titular em ocasiões anteriores desde o ano passado. A ausência de Joel chamou atenção dos telespectadores logo nos primeiros dias, principalmente pela forte identificação do jornalista com o programa policial exibido diariamente pela Band.

Apesar da preocupação do público, a emissora tranquilizou os fãs ao informar que o quadro clínico do apresentador evolui positivamente e que a expectativa é de um retorno em breve, dependendo apenas da continuidade da recuperação médica.