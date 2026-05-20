Renato Aragão é recebe o carinho do elenco do espetáculo ’Espelho Mágico ? TV Globo 60 Anos ? O Musical’Victor Chapetta / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Renato Aragão, de 91 anos, prestigiou uma sessão especial do espetáculo "Espelho Mágico – TV Globo 60 Anos – O Musical", no Teatro Riachuelo, no Centro, na noite desta terça-feira (19), e foi homenageado. No palco, o eterno Didi Mocó recebeu o carinho do elenco da peça e foi ovacionado pela plateia. 
fotogaleria
Renato Aragão é recebe o carinho do elenco do espetáculo 'Espelho Mágico ? TV Globo 60 Anos ? O Musical' - Victor Chapetta / Brazil News
Renato Aragão é recebe o carinho do elenco do espetáculo 'Espelho Mágico ? TV Globo 60 Anos ? O Musical' - Victor Chapetta / Brazil News
Eliane Giardini e Renato Aragão - Victor Chapetta / Brazil News
Renato Aragão é recebe o carinho do elenco do espetáculo 'Espelho Mágico ? TV Globo 60 Anos ? O Musical' - Victor Chapetta / Brazil News
Renato Aragão é recebe o carinho do elenco do espetáculo 'Espelho Mágico ? TV Globo 60 Anos ? O Musical' - Victor Chapetta / Brazil News
Marcos Veras e Renato Aragão - Victor Chapetta / Brazil News
Espetáculo 'Espelho Mágico ? TV Globo 60 Anos ? O Musical' está em cartaz no Teatro Ricahuelo - Victor Chapetta / Brazil News
Lílian e o marido, Renato Aragão - Victor Chapetta / Brazil News
Na ocasião, o humorista estava acompanhado da mulher, Lilian, e da filha, Lívian. Além do comediante, outros famosos marcaram presença no local, como Wanessa Camargo, Bruno Bevan, Fafá de Belém, Gabriel Godoy, Maxiane, Cauê Campos, Henrique Diaz, Gi Fernandes, Betty Faria, Paulo Betti e mais. 
Escrito e dirigido por Gustavo Gasparani, "Espelho Mágico – TV Globo 60 Anos – O Musical" é protagonizado por Marcos Veras, que interpreta um autor que tem a missão de escrever um musical sobre a história da TV Globo. Apavorado com a quantidade de material relacionado ao canal, o personagem pede socorro à Nossa Senhora das Oito (Eliane Giardini), apelido dado para a novelista Janete Clair (1925 - 1983).
Janete, então, surge para ajudar Alfredo e eles encontram personagens, atores, personalidades e revivem momentos icônicos da história da emissora.