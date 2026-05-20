Virginia Fonseca quebra silêncio sobre vídeo beijando macaco e cita Vini Jr - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca quebra silêncio sobre vídeo beijando macaco e cita Vini Jr Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 13:24

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Nos stories publicados nesta quarta-feira (20), a influenciadora afirmou que nunca teve a intenção de ofender alguém e disse que ficou surpresa com a interpretação dada ao conteúdo. “Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca”, declarou.Virginia explicou que já havia visitado o mesmo local anteriormente e que o macaco costuma interagir dessa forma com os visitantes. Segundo ela, existem registros antigos da mesma brincadeira publicados em suas redes sociais. “Ano passado, eu estava lá com os meus filhos. E tem vídeo no meu feed também, a gente beijando o macaco. Eu e as Marias, beijando a barriga do macaco. Tem no meu feed, se vocês quiserem procurar. E dessa vez, eu fui e eu fiz a mesma coisa. Acontece que interpretaram o vídeo totalmente errado”, afirmou.A influenciadora também comentou as comparações feitas com Vinícius Jr. e reforçou que sempre apoiou o atleta diante dos casos de racismo sofridos por ele no futebol espanhol. “Eu e o Vini, a gente teve uma relação de sete meses muito linda. Então, eu respeito muito essa relação e eu jamais, em hipótese alguma, faria algo pra humilhar ele, pra ofender ele. Nunca, nunca. Isso não faz parte do meu caráter”, disse.Virginia pediu desculpas às pessoas que se sentiram incomodadas com a publicação e reconheceu que o vídeo acabou sendo compartilhado em um momento delicado. “Então, eu tô passando aqui pra pedir perdão mesmo, pra quem se sentiu ofendido com o meu vídeo. Mas saiba que foi o que eu sempre fiz, igual o ano passado eu fiz”, declarou.Ela ainda criticou os comentários feitos nas redes sociais e voltou a demonstrar apoio ao jogador do Real Madrid. “Mas eu entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi o momento propício pra isso. E as pessoas levaram pra outro lado. Mas eu sou totalmente contra essa atitude. Eu nunca na minha vida passou pra minha cabeça que isso iria acontecer. Que eles iriam fazer essa comparação ridícula.”Ao fim do desabafo, a empresária reforçou a defesa ao ex-namorado. “Enfim, eu sou totalmente contra todos os comentários que eles estão fazendo. Tô junto com o Vini sempre. Ele é maravilhoso e ele não merece passar por isso, tá bom?”, concluiu.Além do vídeo, Virginia compartilhou uma nota oficial repudiando ataques preconceituosos. “Em nenhuma hipótese será aceito que associem a imagem de Virginia Fonseca a uma prática tão desprezível como um ato racista. Isso jamais será tolerado! De antemão, repudiamos qualquer ataque, comentário e ofensa de cunho preconceituoso. Isso não é normal e não pode ser normalizado. O errado tem de ser combatido”, informou o comunicado.