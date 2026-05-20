Luana Piovani em story do Instagram - Reprodução / Instagram

Luana Piovani em story do InstagramReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 12:23 | Atualizado 20/05/2026 12:41

Rio - Luana Piovani compartilhou, nesta terça-feira (19), em seus stories um vídeo da influenciadora Ana Elisa que analisa a repercussão de uma publicação feita por Virginia Fonseca envolvendo Vinícius Jr. Na postagem original, Virginia aparece beijando um macaco e comenta: “Que pegada”. Após a publicação, internautas passaram a associar o jogador ao animal em comentários considerados racistas.

A repercussão ganhou força principalmente pelo histórico de ataques sofridos por Vini Jr. ao longo da carreira, especialmente durante partidas na Europa.



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No conteúdo repostado por Luana, Ana Elisa afirma que a discussão não deve se concentrar na intenção da influenciadora, mas nas consequências geradas pela publicação. “O que é fático agora é que existiu esse story dela e que atraiu comentários racistas para o Vinícius Júnior. Agora cabe a ela repreender estes comentários racistas”, declarou.



A influenciadora também destacou que o atacante da seleção brasileira enfrenta episódios recorrentes de racismo e que essa realidade já é amplamente conhecida publicamente. “Não precisa ser preto para ser antirracista, só precisa ser humano. Ela vai repreender esses comentários racistas ou ela vai manter-se em silêncio? Porque o silêncio é presunção”, afirmou em outro trecho.









Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ana elisa (@anaelisast)

Depois de compartilhar o vídeo, Piovani comentou o assunto nos próprios stories, em meio a um desabafo mais amplo sobre questões sociais e políticas. Ao citar a repercussão envolvendo Virginia, a atriz demonstrou indignação. “A outra, coitada, recebeu uma mensagem que parecia um ‘obrigado pelo seu serviço prestado’ no fim do namoro. Recebeu isso tudo ontem. Aí ela vai lá e faz um vídeo com macaco. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com o mundo?”, disse.



Na sequência, a atriz ampliou o desabafo e falou sobre temas como violência contra povos originários, política e a crise humanitária envolvendo migrantes e refugiados. A polêmica envolvendo Virginia e Vini Jr., porém, foi usada por Luana como exemplo de um cenário que, segundo ela, tem normalizado discursos violentos e desviado o foco de debates importantes.

Depois de compartilhar o vídeo, Piovani comentou o assunto nos próprios stories, em meio a um desabafo mais amplo sobre questões sociais e políticas. Ao citar a repercussão envolvendo Virginia, a atriz demonstrou indignação. “A outra, coitada, recebeu uma mensagem que parecia um ‘obrigado pelo seu serviço prestado’ no fim do namoro. Recebeu isso tudo ontem. Aí ela vai lá e faz um vídeo com macaco. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com o mundo?”, disse.Na sequência, a atriz ampliou o desabafo e falou sobre temas como violência contra povos originários, política e a crise humanitária envolvendo migrantes e refugiados. A polêmica envolvendo Virginia e Vini Jr., porém, foi usada por Luana como exemplo de um cenário que, segundo ela, tem normalizado discursos violentos e desviado o foco de debates importantes.