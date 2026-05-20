Luana Piovani em story do InstagramReprodução / Instagram
A influenciadora também destacou que o atacante da seleção brasileira enfrenta episódios recorrentes de racismo e que essa realidade já é amplamente conhecida publicamente. “Não precisa ser preto para ser antirracista, só precisa ser humano. Ela vai repreender esses comentários racistas ou ela vai manter-se em silêncio? Porque o silêncio é presunção”, afirmou em outro trecho.
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Depois de compartilhar o vídeo, Piovani comentou o assunto nos próprios stories, em meio a um desabafo mais amplo sobre questões sociais e políticas. Ao citar a repercussão envolvendo Virginia, a atriz demonstrou indignação. “A outra, coitada, recebeu uma mensagem que parecia um ‘obrigado pelo seu serviço prestado’ no fim do namoro. Recebeu isso tudo ontem. Aí ela vai lá e faz um vídeo com macaco. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com o mundo?”, disse.
Na sequência, a atriz ampliou o desabafo e falou sobre temas como violência contra povos originários, política e a crise humanitária envolvendo migrantes e refugiados. A polêmica envolvendo Virginia e Vini Jr., porém, foi usada por Luana como exemplo de um cenário que, segundo ela, tem normalizado discursos violentos e desviado o foco de debates importantes.
Luana Piovani sobre término de Virgínia e polêmica do macaco:— QG do POP (@QGdoPOP) May 20, 2026
“Coitada, recebeu uma mensagem, parecia um obrigado pelo seu serviço prestado, no fim do namoro. Aí ela vai lá e faz um vídeo com o macaco. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo?”. pic.twitter.com/EkjbqDWfnZ